AMLO desarma al PRI con designaciones... pero atrae perfiles cuestionables

Los nombramientos de los exgobernadores Claudia Pavlovich como titular del Consulado de México en Barcelona y de Carlos Miguel Aysa González como Embajador de México en República Dominicana, agitaron las aguas dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) provocando que algunas de sus figuras más importantes alzaran la voz y rechazaran que sus militantes acepten cargos en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) vive la peor crisis de su historia, al tener el menor número de gobiernos estatales en su control, relegado en el Congreso y en una alianza con Acción Nacional para algunas de las seis gubernaturas que estarán en juego este año. A esto se suma, además, la distancia que han trazado algunos exgobernadores, quienes han sido invitados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sumarse a su Gobierno.

Los casos más recientes son los de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, y de Carlos Miguel Aysa González, exmandatario de Campeche, quienes fueron propuestos por el Presidente como cónsul de Barcelona y Embajador en República Dominicana. Esta situación ha generado reclamos dentro del priismo, pero también le ha valido cuestionamientos al Gobierno por el tipo de perfiles que ha acercado a su movimiento, como es el caso de la política sonorense acusada de operar para dar impunidad a los dueños de la guardería ABC.

A estas designaciones se suma, además, la de otro priista, Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, para ocupar el cargo de Embajador de México en España. Y a la cercanía que han tenido algunos mandatarios del tricolor con el Presidente López Obrador, quienes incluso han defendido las políticas adoptadas por su administración, como es el caso de los gobernadores Alejandro Murat (Oaxaca), Alfredo del Mazo (Estado de México) y Omar Fayad (Hidalgo).

A más de cuatro meses de que el Presidente López Obrador nombrara a Quirino Ordaz como nuevo Embajador de México en España, la formalización del trámite no ha llegado, lo que ha alimentado los rumores sobre la designación. Cuestionado sobre los motivos que han retrasado el nombramiento oficial del exgobernador de Sinaloa, el mandatario expresó esta semana su confianza porque en los próximos días se concrete el anuncio.

“Va bien, es un proceso, tardado, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como Embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”, indicó López Obrador en su conferencia de prensa matutina del 19 de enero.

Ante las críticas, el Presidente López Obrador defendió los nombramientos de Pavlovich y Aysa y aseguró que su Gobierno tiene una buena opinión de todos los personajes propuestos que representarán al país en el extranjero.

El Jefe del Ejecutivo federal indicó que hasta el momento no hay ninguna denuncia ni queja contra los propuestos, por lo que son elegibles para representar a México.

López Obrador mencionó que la decisión final de aceptar, o en su caso rechazar las propuestas, está en manos del Senado de la República.

“No, no, yo hablé con ellos en su momento y le encargué a la Secretaría de Relaciones Exteriores que estableciera comunicación y que se iniciaran los trámites, nada más. Pero son nuestras propuestas, el Senado va a decidir sobre esto”.

En un año marcado por los comicios donde se elegirán a nuevos gobernadores para los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintan Roo y Tamaulipas, el PRI aparece abajo en las encuestas que colocan en la cima de las preferencias a Morena, el partido del Presidente.

Lejos está ya el año 2015, cuando a mitad del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba 19 de los 32 estados del país. Tres años más tarde, en 2018, su control disminuyó a 12 entidades pues Colima, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y Campeche pasaron a manos de Morena. Ahora, en 2022, el Revolucionario Institucional solo conserva la gubernatura de cuatro entidades: Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, de las cuales, las dos últimas renovarán gobierno.

POLÉMICA PERSIGUE A PRIISTAS

Además de ser tres exgobernadores de extracción priista, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa González y Quirino Ordaz Coppel tienen en común el haber sido señalados por sus malos Gobiernos.

La administración de Claudia Pavlovich en Sonora fue señalada en diversas ocasiones por desfalco. Luego de asumir como Gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño denunció que la priista habría comprado medicamentos al doble de su precio con la intención de desviar recursos.

Durazo indicó que los constantes problemas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) relacionados con la falta de medicamentos, estudios y atención médica, estarían relacionados con el desfalco cometido por funcionarios de la anterior administración.

A pesar de que el incendio de la guardería ABC ocurrió varios años antes de ser electa como Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich es señalada también por su participación directa en los hechos.

Un colectivo conformado por familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC asegura que como Diputada local de Sonora influyó en el proceso al redactar cartas al Juez de la causa y recomendar ampliamente a dos de los copropietarios de la instancia infantil a tan sólo nueve semanas después de que una bodega de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo se incendiara y el fuego se propagara a la guardería, donde 49 niños y niñas perdieron la vida.

Pavlovich Arellano también es señalada de haber tramitado un amparo para no atender a los padres de la víctimas durante los seis años que fue Gobernadora.

Marisol Montaño, madre de Dana Paola, una de las niñas lesionadas durante el incendio en la guardería ABC en 2009, expresó su rechazo por el nombramiento de la exgobernadora pues dijo, es una mujer “insensible” que se amparó para no atender a los padres de la víctimas.

“Él (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) dijo que iba a haber castigo para los Gobernadores que hicieran mal su Gobierno. Ella dejó muy mal a Sonora en su Gobierno, hubo muchas muertes, muchos desfalcos, Sonora está por los suelos y sobre todo que ella nunca nos quiso atender, ella se amparó para no atender a 45 familias porque a ella no le nació nada de lo del ABC, ella dijo ‘esto no fue en mi año, no me hace daño’ y no nos quiso atender”, denunció Marisol Montaño en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La denunciante mencionó que ella como otros padres de los niños de la guardería ABC sienten molestia e impotencia ante la nula respuesta que obtienen por parte de las autoridades y aseguró que el Gobierno solo recuerda el caso cuando se acerca el aniversario de los hechos.

El 16 de diciembre de 2015 Alejandro Moreno Cárdenas empezó su mandato como Gobernador del estado. Cuatro años más tarde, en agosto de 2019, cedió su lugar a Aysa González para contender por la presidencia de su partido, el PRI, la cual ganó.

De acuerdo con una nota de Guadalupe Fuentes López publicada en SinEmbargo, en tan solo dos años de mandato Carlos Miguel Aysa González incrementó la deuda del estado de Campeche en un 54.24 por ciento.

“Cuando Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del PRI, asumió la gubernatura, la deuda de la entidad se encontraba en mil 562.50 millones de pesos y al corte del primer trimestre de 2021, ya con Aysa González en el cargo, se ubica en 2 mil 410 millones de pesos, un aumento de 54.24 por ciento”, indica la nota titulada Ocho de los 15 gobernadores que salen este año endeudaron más a sus estados.

En mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso de Sinaloa que otorgue un informe respecto a “Puro Sinaloa”, tarjetas de apoyo alimentario que fueron otorgadas por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Según la información del reportero Marcos Vizcarra para Reforma, el requerimiento de la FGR a la Cámara Local dice que si durante la gestión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel se realizaron “gastos por concepto de adquisición de tarjetas recargables; en caso afirmativo, informar el número de tiraje, costo por la adquisición de dichas tarjetas y el monto dispersado en cada una de ellas, así como el periodo de tiempo en que se han utilizado”.

La investigación dio inicio luego de que el representante jurídico de Morena, Sergio Gutiérrez, pusiera una denuncia contra Ordaz Coppel por entregar las tarjetas “Puro Sinaloa”, las cuales se distribuyeron a partir de junio de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, cuando Ricardo Madrid Pérez era Secretario de Desarrollo Social en el Estado.

Un total de 40 mil tarjetas fueron proporcionadas, cada una tenía hasta 350 pesos mensuales para la compra de despensas. De acuerdo con Reforma, mensualmente se erogaron 14 millones de pesos y al final de 2020 se pagaron 112 millones de pesos.

EL PRI EXPRESA SU RECHAZO

Los nombramientos agitaron las aguas dentro del PRI provocando que algunas de sus figuras más importantes alzaran la voz y rechazaran que sus militantes acepten cargos en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno Cardenas, dirigente nacional del PRI fue una de los primeros en expresar su descontento por los nombramientos y anunció que tanto Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa podrían ser sancionados en caso de aceptar la propuesta del Presidente López Obrador.

“Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos”, escribió “Alito” en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.

El dirigente nacional del PRI mencionó que en caso de aceptar Pavlovich y Aysa estarían incumpliendo los estatutos del partido y podrían ser expulsados.

Dos días después del anuncio, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República afirmó que los priistas que aceptan cargos en los gobiernos de una extracción distinta “traicionan” a la militancia.

En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, indicó que los priistas no deben emigrar a otros partidos y menos después de un resultado adverso.

“Hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público; por ello, afirmó que los priístas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso, pues traicionan a la militancia”, escribió el Senador.

El Partido Acción Nacional también expresó expresó su molestia por los nombramientos de los nuevos cónsules y embajadores que representarán a México en el extranjero.

Además, señaló que las 16 designaciones de los nuevos titulares hechas López Obrador sólo ponen en evidencia “la poca seriedad con la que ven al mundo y la nula importancia de las relaciones internacionales, así como la implementación de la política exterior”.

El partido blanquiazul señaló que en la lista aparecen personajes que no cuentan con ninguna experiencia diplomática ni consular, por lo que calificó como lamentable que el Servicio Exterior Mexicano esté siendo “subordinado de esta manera”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre entretenimiento, streaming, música y deportes. Apasionado del futbol, los videos de cocina, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.