Autoridades postergan medidas para frenar la venta de animales en Mercado de Sonora

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (Frecda) interpuso un nuevo juicio de amparo ante el retardo excesivo de las autoridades para prohibir la venta de animales en el Mercado de Sonora, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza.

“Este nuevo proceso se acaba de presentar el 9 de enero y está en proceso de admisión. Lo presentamos porque creemos que es un abuso por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México el brindar tantas facilidades a las autoridades responsables de la Alcaldía Venustiano Carranza para que no cumplan con su obligación de hacer respetar la Ley, que es bien clara y sencilla: artículo 25, fracción XXI, está prohibida la venta de animales vivos en mercados públicos”, detalló en entrevista para SinEmbargo el licenciado José Luis Carranza , presidente y fundador de Frecda.

El anuncio de la ONG se da un mes después de que Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, negara la suspensión definitiva de la venta de animales en las inmediaciones de uno de los mercados más grandes de la Ciudad de México como resolución al amparo 1547/2023, interpuesto por la organización Va pos sus Derechos, argumentando que “una medida de tal naturaleza” podría afectar la economía de los comerciantes.

Lo anterior pese a que el artículo 25 fracción XXI de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México sostiene que “está prohibido vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley”, en el cual se agregó el artículo 28 Bis que apunta que “los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán cumplir las disposiciones que le sean aplicables”.

A pesar de ser diferentes ONGs, la lucha sigue siendo la misma: que se prohiba la venta de animales en el Mercado de Sonora tal y como lo estipula la Ley.

Para el licenciado Carranza es una “verdadera vergüenza que las autoridades estén coludidas para no aplicar la Ley”, por ello inició un nuevo juicio de amparo porque “el Tribunal se ha pasado entrando en prórrogas, diciendo que ya cumplió la Alcaldía cuando no es así, ya les hemos ganado dos amparos donde el propio Poder Judicial Federal ha dicho que no han cumplido y pues es un juego de nunca acabar, estamos en un círculo vicioso patrocinado, podremos decirlo, por los actos de negligencia y/o corrupción de las propias autoridades”.