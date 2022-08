ONGs acusan que, pese a compromiso, persiste maltrato animal en el Mercado de Sonora

El Mercado de Sonora no cuenta con muchos de los requerimientos estipulados por la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México. Aunque a partir del incendio de 2021 hubo el compromiso de que los locatarios que venden animales cambiarían de giro, esto no ha sucedido.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- En noviembre del 2021 un incendio que inició en el área de cocina del Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, destapó las deplorables condiciones en las que se encontraban los animales silvestres y domésticos que yacían hacinados para su venta en varios de los locales de dicho lugar. En ese momento, la Alcaldesa de Morena, Evelyn Parra Álvarez, se comprometió a realizar un plan gradual para que los locatarios cambiaran de giro comercial. Hoy a casi un año de lo sucedido, la actividad persiste.

El artículo 25 fracción XXI de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México sostiene que “está prohibido vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley”, en el cual se agregó el artículo 28 Bis que apunta que “los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán cumplir las disposiciones que le sean aplicables”.

Entre las disposiciones para poder vender animales se encuentran contar con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa y mercantil; tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las necesidades de los animales que alberguen; disponer de comida y agua, lugares para dormir, personal capacitado para el cuidado de los animales, así como servicio médico veterinario en el lugar; disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad; y vender animales, registrados, esterilizados, desparasitados y libres de toda enfermedad, con los certificados correspondientes; por mencionar algunos.

No obstante, el Mercado de Sonora no cuenta con muchos de los requerimientos estipulados por la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, SinEmbargo se puso en contacto con el Licenciado José Luis Carranza, presidente y fundador del Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (Frecda), quien en 2021 promovió un juicio de amparo en contra de la omisión de las autoridades por lo que ocurre dentro de este lugar.

“Ese asunto apesta a corrupción porque realmente para resolver cada paso tienen que pasar por lo menos seis meses. Empezamos en agosto del 2018 y ahorita todavía estamos en ejecución del cumplimiento porque el Tribunal está dando muchas largas”, expresó Carranza.

“Ellos cuentan con cédulas de empadronamiento, muchas veces esas cédulas no están actualizadas, muchas de ellas no están refrendadas y es parte de la omisión, muchos de ellos empezaron a ejercer esa acción en 1952, que en base a ese reglamento tienen esos derechos porque surgieron esos puestos con esa finalidad, pero si nos vamos al tema administrativo, el reglamento de mercados dice que la cédula del comerciante tiene que refrendarse cada año siempre y cuando mantengan las situaciones en iguales circunstancias que le dieron origen. Aquí técnicamente ya no están las circunstancias iguales”, denunció.

El Presidente de Frecda ha estado inmiscuido desde el 2018 en una batalla legal contra las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza y aunque todavía no se logra concretar nada, a los pequeños grandes triunfos se suma la victoria de un amparo en 2019 para que se aplicaran lineamientos de prohibición de venta de animales en mercados móviles como tianguis, bazares y complementarios.

El 4 de noviembre del 2021 luego de que los Bomberos de la CdMx lograran extinguir el incendio del Mercado de Sonora, la Secretaria de Protección Civil Myriam Urzúa declaró que habían registrado “saldo blanco en el sentido que no tuvimos heridos, no hay ningún fallecido, incluso los animales que estaban en el lugar se encuentran en buen estado”.

Dicha declaración distaba mucho de la realidad, pues si bien los animales no se vieron afectados directamente por las llamas, la realidad es que a la gran mayoría se les podía ver en malas condiciones.

Arturo Berlanga, presidente de AnimaNaturalis México, relató a este medio que aquel día pese a que la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) habían asegurado a los animales, terminaron regresándolos ante la presión de los locatarios.

“En ese momento se hablaba de que estos animales pudieran ser dados a protectoras para buscarles un hogar, que fueran atendidos los que estaban en malas condiciones, no solamente por el incendio, eran animales que ya estaban en malas condiciones por estar ahí en el Mercado de Sonora”, compartió.

“Los locatarios le exigieron a las autoridades y ellos cobardemente regresaron estos animales. Lo que vendría siendo que la autoridad regresó los animales a los infractores”, expuso Berlanga.

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, compartió el 26 de agosto a El Universal que la venta de animales persiste en el Mercado de Sonora a pesar de que se ha buscado la posibilidad de que los locatarios dejen esta actividad. En este sentido aseguró que al menos 12 locales accedieron a cambiar de giro comercial.

“Nos reunimos, platicamos con ellos y también les advertimos que quienes tengan a los animales en condiciones que no son favorables, entonces se les inicia un proceso”, apuntó.

En ese sentido, el Presidente de AnimaNaturalis aseguró que a nueve meses de lo sucedido no se ha visto un cambio real en este tipo de comercios dentro del Mercado de Sonora a pesar de que Parra Álvarez y el Gobierno de la Ciudad de México, presidido por Claudia Sheinbaum, anunciaron que iban a establecer mesas de trabajo para que los locatarios dejaran de vender animales.

“Esto fue algo que acordó la misma Jefa de Gobierno y vemos que ya a tantos meses no ha pasado absolutamente nada”, lamentó.

SinEmbargo contactó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y a la Alcaldesa de Morena, Evelyn Parra Álvarez, en relación a la venta de animales dentro del Mercado de Sonora de la Ciudad de México, pero al cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.

El licenciado Carranza alertó que las deplorables condiciones en los que se encuentran los animales en el Mercado de Sonora también representan un foco de infección pues se han encontrado gallinas con influenza aviar y la mayoría de los cachorros suelen estar contagiados parvovirus y moquillo.

EL MARTRATO ANIMAL POR RITUALES DE SANTERÍA O BRUJERÍA

El Mercado de Sonora ha ganado gran parte de su popularidad por la venta de animales no sólo para fines de compañía sino también para sacrificios en rituales de santería, culto de origen afrocubano en el que se realizan este tipo de ofrendas a las deidades, y brujería.

“El Mercado Sonora prolifera la brujería, la santería y el uso de animales en rituales, siendo que los rituales están prohibidos en la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México”, explicó el Licenciado Carranza.

La fracción XIII del artículo 25 de la Ley de Protección Animal de la CdMx señala que “queda prohibido por cualquier motivo el uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal”.

A pregunta expresa de José Antonio Aranda, reportero de 88.9 noticias, a Parra Álvarez sobre si es ético vender animales para rituales de santería o brujería, la Alcaldesa aseguró que aunque la venta de animales es ilegal, no se puede atentar contra la libertad de culto.

“Yo te puedo decir que tal vez no sea ético, pero también aquí hay una libertad religiosa, más bien es ya de cada persona, es de cada cultura y de cada religión. No es legal venderlos [a los animales], pero más bien la ocupación ya la llevan las personas. Todos esos temas de santería es una libertad de culto que se ejerce en este país, entonces no podemos ir en contra de eso”, declaró.

En este sentido, el artículo 350 BIS del Código Penal de la Ciudad de México apunta que “al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa”; mientras que el artículo 350 TER destaca que “al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste código”.

La reportera Laura Nancy López de Rivera Hinojosa, de Noticieros Televisa, reportó en febrero del año en curso que el precio de un carnero y de un chivo en el Mercado de Sonora oscilaba entre los 900 pesos y que el comerciante presumía que servían para un trabajo grande como para un negocio. En contraste, si se buscaba un ejemplar con cuernos el costo se elevaba a mil 200 pesos.

“Si la Alcaldesa Evelyn conoce esa situación, la libertad de culto está limitada a que no se trate de actos ilegales, delitos o faltas administrativas y aquí tenemos que tanto se trata de un delito como a una falta administrativa, entonces la alcaldesa es cómplice de ese tipo de delitos y podría hacerse acreedora de esas penas que se toman para el maltrato animal”, señaló el presidente de Frecda.

PROFEPA “OMISA” ANTE EL MERADO NEGRO DE ANIMALES

Arturo Berlanga denunció que existe una omisión tanto de las autoridades federales en el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la venta de animales silvestres en el Mercado de Sonora, como de las autoridades de la Ciudad de México por el comercio de animales domésticos.

“En el Mercado de Sonora se tienen todos estos animales de fauna silvestre de los que no se sabe su legal procedencia en muchos de los casos. Profepa no hace nada, la Fiscalía General de la República (FGR) no hace nada, BVA y PAOT no hacen nada, entonces es un no actuar de las tres órdenes de Gobierno, o sea Federal, Gobierno de la CdMx y de la alcaldía. No tienen la voluntad ni el interés de hacer algo”.

En julio del 2018 la Profepa participó en la identificación de 88 ejemplares de fauna silvestre de diferentes especies durante un cateo realizado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) en el Mercado de Sonora.

Entre las especies vivas identificadas se encontraron 28 pericos atoleros, 17 cotorras argentinas, 1 tecolote bigotudo, 2 culebras cincuate, 1 serpiente de cascabel cola negra, 1 serpiente de cascabel, 6 culebras de agua, 1 culebra negra, 12 sapos, 2 armadillos y 1 zorra gris. Asimismo fueron hallados muertos 1 serpiente maicera, 1 serpiente gris, 4 cotorras cuchas, 5 pericos atoleros, 1 cotorra guayabera, 1 loro cabeza amarilla, 1 cocodrilo de pantano y 1 caparazón de armadillo de nueve bandas.

De acuerdo con el comunicado emitido con la dependencia, los ejemplares se encontraron en hacinamiento y con evidentes faltas al trato digno y respetuoso, ya que se encontraban sin alimento y agua, en jaulas reducidas y algunos ejemplares en completo estado de inanición.

Durante una entrevista que SinEmbargo le realizó el pasado 10 de agosto a Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de Profepa, la doctora compartió que el mercado negro de animales exóticos tendría que ser regulado.

“Yo creo que se puede regular. En primer lugar estas unidades tienen la obligación de contar con un plan de manejo, en el que también tienen conjuntamente la obligación de presentar informes y señalar la evolución de los ejemplares. Sin embargo yo creo que igualmente tiene que establecerse un conjunto de obligaciones para saber cuántas crías nacen, cómo es que se comercializan y por otro lado también ver el tema relativo a los ingresos que se obtienen con motivo de la comercialización de los ejemplares”, comentó.

El Mercado de Sonora no es el único lugar en el que se destaca el maltrato y la venta de animales sin permisos dentro de la Ciudad de México, pues éste sólo encabeza una larga lista en la que también se encuentran el Mercado de Peces Mixihuca y Tepito.

“Desafortunadamente cada alcaldía tiene uno o dos mercados que tiene locales con ventas de animales y todos los tienen en las mismas condiciones: jaulas pequeñas, hacinados, sucios, pero no al nivel de la Venustiano Carranza porque esta es la alcaldía de la impunidad al maltrato animal”, apuntó José Luis Carranza.

“En el caso del Mercado de Sonora a las autoridades les resulta impopular aplicar la ley”, finalizó Berlanga.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.