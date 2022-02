El Secretario de Estado de EU afirma que Rusia está “a punto” de invadir Ucrania

Washington, 20 feb (EFE).- Estados Unidos aseguró este domingo que todo apunta a que Rusia está “a punto” de invadir Ucrania, a la luz de las hostilidades en el este de Ucrania y la decisión de los gobiernos ruso y bielorruso de prorrogar sus ejercicios militares.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que los sucesos de este fin de semana apuntan a que el Presidente ruso, Vladímir Putin, puso en marcha su “manual” para un ataque a Ucrania, aunque insistió en que aún queda tiempo para optar por la vía diplomática.

“Todo lo que estamos viendo apunta a que esto va completamente en serio, a que están a punto de invadir”, dijo el Jefe de la diplomacia estadounidense, en una entrevista con la cadena televisiva CNN.

Blinken aseguró que está más preocupado por la posibilidad de una invasión ahora que Rusia y Bielorrusia han decidido extender el tiempo de inspección de las fuerzas que han participado en sus ejercicios militares más allá de este domingo, cuando estaba previsto su fin.

“[Eso] significa que se ha puesto en marcha el manual que detallé ante el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, por el que Rusia intentaría crear una serie de provocaciones para justificar una agresión a Ucrania”, recalcó.

“Tal y como lo hemos descrito, todos los pasos previos a la invasión en sí parecen estar produciéndose”, agregó.

El titular de Exteriores subrayó que el Presidente estadounidense, Joe Biden, está dispuesto a hablar con su homólogo ruso “en cualquier momento y en cualquier formato para prevenir una guerra”.

“Hasta que los tanques estén rodando y los aviones volando, usaremos cada oportunidad y cada minuto que tengamos para ver si la diplomacia todavía puede disuadir al Presidente Putin de llevar esto a cabo”, añadió.

Today, @SecBlinken appeared on @CNNsotu, @FaceTheNation, and @MeetThePress to discuss the situation in Ukraine. Read more:

CNN: https://t.co/RofMHplbCb

CBS:https://t.co/iqTJxiQ64N

NBC:https://t.co/Z3lOBNdwzv

— Department of State (@StateDept) February 20, 2022