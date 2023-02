Elefantes en el cuarto

Me asombra que pueda tomarse el tiempo para escribir un ensayo y dar “lecciones de democracia” mientras él mismo es sometido a juicio junto con García Luna. Pero hay cosas que ya no sorprenden. Como el maltrato que hace de las mayorías que votaron por López Obrador, algo que repiten Vicente Fox y otros: los de izquierda son ignorantes, arrastrados, acarreados, chairos, idiotas sin oficio, mantenidos que no generan empleos y están esperando a que “papá Gobierno les dé todo”, como dice un panista regular. No sorprende que a punta de escupitajos intenten, Calderón y otros, convencer a los que no creen en ellos. Y lo repiten porque realmente creen que no votar por PRI o por PAN convierte, a millones de mexicanos, en una bola de imbéciles.

No me sorprende que hubo quien se deleitó con el ensayo de Calderón, porque no hay líderes en la derecha mexicana: ¿qué hacen sin él?

***

La política es, a veces, la habilidad de darle la vuelta al elefante sin molestarlo y también sin molestarse por su presencia. Pero cuando el elefante ocupa todo el cuarto se requiere, hasta para lo más básico como respirar, al menos reconocer que está allí. El juicio en Brooklyn es ese enorme elefante que asfixia a Felipe Calderón mientras él intenta dar lecciones de política desde un rincón del cuarto. El expresidente da lecciones y se usa como ejemplo al tiempo que la cola del elefante (apenas la cola) lo cachetea en presencia de todos. Es asombroso. Y puede hacerlo porque las élites intelectuales, la gran mayoría de los medios y los periodistas, así como los partidos políticos jamás le dirán que es ridículo, francamente,

A lo mismo se enfrenta Va por México. Habla de corrupción mientras Alejandro Moreno, el elefante del cuarto, se limpia los dientes con una pajilla. Intenta darse baños de pureza mientras Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo chapotean en el agua del mismo balde. Lo que sucede en la capital mexicana es todavía más ilustrativo: el elefante inmobiliario es dueño del cuarto y se lo presta al PRIAN, a veces, para que dé alguna conferencia. Ya no es un tema ignorar al elefante: el elefante es, además, el cuarto.

Le pasa lo mismo a Morena, y Ricardo Monreal es un buen ejemplo. Durante mucho tiempo vivió acomodado en un rincón del cuarto y pues la política es la política, ya saben: a darle la vuelta a Monreal sin molestarlo y también sin molestarse por su presencia. Pero el Senador de Zacatecas es expansivo por naturaleza; se estira y jala de aquí y de allá y ya no es posible ignorarlo porque se ha vuelto más que incómodo: es ejemplo de malas prácticas, de las prácticas que la izquierda prometió erradicar. Morena cierra los ojos y cree que porque los cierra el elefante ya no está, y no es así: allí está Monreal, ocupa aire que se respira, llena los espacios.