VIDEO ¬ Máynez no pega, Samuel suma escándalos: ¿qué pasó con la apuesta naranja?

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel contrastaron las dos caras de la moneda del partido Movimiento Ciudadano, quien por primera vez irá solo en una contienda presidencial.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– De un lado, un candidato presidencial poco conocido que arrastra un pasado en la “vieja política”. Del otro, un joven Gobernador con escándalos a cuestas, quien tuvo que dejar la contienda hacia la Presidencia para erigirse en una especie “líder moral” de su partido. Se trata de Jorge Álvarez Máynez y Samuel García Sepúlveda, quienes han exhibido la apuesta política de Movimiento Ciudadano, el partido fundado por Dante Delgado Rannauro.

Álvarez Máynez y García Sepúlveda se han configurado como las dos caras visibles de Movimiento Ciudadano en este proceso electoral, en el cual el relevista candidato presidencial ha caído en un tobogán en las preferencias electorales que apuntaló el Gobernador de Nuevo León en su corta travesía presidencial, como arrojó esta semana la última encuesta de Reforma. La medición confirma lo que se ha visto en la campaña: Jorge Álvarez Máynez se desplomó: de 17 por ciento que traía MC en diciembre ha caído hasta ocho por ciento.

“¿Quién es Álvarez? es un político, hijo de un político también, de 38 años que lleva poco tiempo en la política, relativamente, pero ha pasado ya por todos los partidos prácticamente, por el PRI, por el PRD, por el PANAL, ahora en Movimiento Ciudadano y que él mismo reconoce que ocho de cada 10 mexicanos, eso fue hace dos meses pero tampoco es que en dos meses haya cambiado demasiado, no lo conocen, es decir, cambiaron esta dinámica con Samuel García”, expuso en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, la periodista Adriana Buentello.

Daniela Barragán señaló a su vez cómo le está yendo muy mal en esta primera participación de MC sin ser un partido satélite. “No tiene la fuerza para no ser eso, estuvo mucho tiempo con Andrés Manuel López Obrador, él termina con Dante delgado y con el PRD al mismo tiempo en ese 2012, la ruptura se da al mismo tiempo y le está pasando lo mismo que al PRD a MC pero con un poquito más de dignidad y apoyado por el tema de las agencias de marketing político”.

“Mi pregunta es más allá de Máynez, porque ya este intento de copiar a Samuel García, se intentó demostrar que tiene una personalidad propia, va a quedar en eso simplemente. Creo que llegó un momento en el que sí MC pudo ser una amenaza de quitarle ese segundo lugar a Xóchitl Gálvez, está más que difuminado (…) ese escenario quedó muy difuminado por completo”, ahondó.

Al plantear el peso de Samuel García en Movimiento Ciudadano, Meme Yamel señaló que en realidad Movimiento Ciudadano estaba despegando en un primer momento en las encuestas con el perfil de Samuel-Mariana. “Ese combo sí le metió miedo al PRI-PAN-PRD, porque de una manera, no quiero decir genuina pero sí muchísimo más perfeccionada y natural, podían convencer a un sector al que hoy, por ejemplo Xóchitl Gálvez, le quiere llegar con dinámicas muy forzadas que caen en lo ridículo, que incluso le ha valido el que le digan ‘es que Xóchitl me da cringe’”.

“García hizo lo que dijo que no iba a hacer, dijo que no se iba a ir del gobierno, que no se iba a alejar del Gobierno de Nuevo León, que no iba a ser lo del ‘Bronco’ (el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón) y exactamente eso hizo, ni siquiera esperó a la mitad del mandato, ni había llegado Samuel, estaba por llegar a la mitad de su administración y entonces dice ‘quítense que ahí les voy’, rompió su palabra, luego Samuel dijo que no iba a utilizar tampoco los recursos del estado y la historia aparentemente es distinta, y si vamos sembrando todo eso, pone a Movimiento Ciudadano, al partido, en una situación compleja porque antes de que Samuel García fuera el dedazo de Movimiento Ciudadano, porque tampoco hubo democracia en ese partido, creo que fue de los peores procesos, ya venían muchas críticas al interior de Movimiento Ciudadano de grupos pro Alfaro”, ahondó Yamel.

En ese sentido, expuso cómo pusieron a Samuel como un tipo líder moral del partido, como el ejemplo a seguir de todos. “Si hoy nos damos cuenta, más de un candidato que hoy sigue a Diputado, Senador o lo que sea, intenta imitar a Samuel, o sea, Movimiento Ciudadano volvió a Samuel como su comodín, como su tarjetita de la suerte y ahora estamos viendo que la fórmula de la cajita feliz te la quieren implementar en otros estados, con candidatos a senadores, con candidatos a Diputados locales federales, te la están intentando copiar porque creen que es la fórmula correcta, que es la fórmula que funciona, a Samuel lo ponen como entorno de un líder moral y hoy que ya no está en la contienda vemos a Movimiento Ciudadano lejos de levantar le está yendo muchísimo peor”.

Alina Duarte expuso a su vez que las propuestas de MC “se hacen, se anuncian desde los sectores históricamente oprimidos, o sea, toda la causa LGBT, la causa de los pueblos indígenas en general y en abstracto el tema de la paz, la pacificación, pero realmente no tiene una opción como para decir que están por fuera de los estándares que plantea el PRI, el PAN y el PRD, no son perfiles progresistas ni mucho menos, pareciera que es esta la fachada directamente de los grandes movimientos liberales que terminan siendo muy cercanos a sectores conservados como lo son en Estados Unidos”.

“Y a mí me preocupa sobre todo la interpelación generacional que puede llegar a tener Movimiento Ciudadano y eso es algo que creo que se ha olvidado por parte de muchas de las izquierdas en América Latina, el tema del relevo en el quehacer político. Movimiento Ciudadano a través de Tik Tok, a través de canciones, de Jingle muy pegajosos, ha logrado crear esta idea progre, porque no hay propuestas, no hay legislaciones, no hay realmente un programa sobre el cual podamos asumir que son progresistas pero a través de estas figuras, de ‘sí, nosotros con nuestra bandera LGBT’, ha logrado impregnar, y eso es muy preocupante, el acercar a las juventudes a esos proyectos”, señaló Alina Duarte.

Alina planteó que lo sí se ha visto de MC gobernando ha sido en Jalisco, “lo cual es muy peligroso, es un estado con los mayores índices de desaparición en este país, de violencia feminicida, aún cuando a nivel nacional en el último sexenio, en los últimos cinco años, el feminicidio ha disminuido más del 30 por ciento, casi 38 por ciento ha disminuido el feminicidio, tan solo en el último año es más del 10 por ciento que se ha disminuido y al contrario en este estado ha crecido”.

“Es impensable creer que podemos solo desgranar y pensar que sólo es Samuel, que sólo es Máynez, es decir, realmente cuando han tenido oportunidad de demostrar que su agenda es la de Derechos Humanos, la del feminismo, que incluso hay gente y activistas LGBT que se sumen a este partido, porque según es donde sí hay representación o como en Morena que también hay diputadas, pero el discurso es que ahí sí se puede gestar algo, lo cierto es que la represión es el sello de la casa”

