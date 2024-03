Biden y Trump aseguran candidaturas con nuevos triunfos en elecciones primarias

Por Michelle L. Price, Jonathan J. Cooper y Patrick Orsagos

Tempe, Arizona, EU, 20 de marzo (AP) — Mientras Joe Biden y Donald Trump daban un paso más hacia un nuevo enfrentamiento en las urnas en noviembre, los votantes en las primarias celebradas en varios estados el martes instaron a su candidato favorito a seguir luchando y se mostraron preocupados por si su bando pierde los comicios.

Hubo poco suspense en torno a los resultados del martes ya que ambos tienen garantizada la nominación de su partido. Trump se impuso fácilmente en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio, mientras que Biden hizo lo mismo, salvo en Florida, donde los demócratas cancelaron las primarias y optaron por entregarle los 224 delegados.

En su lugar, las primarias y otras elecciones clave se convirtieron en un reflejo del ambiente político nacional. Ante la falta de entusiasmo de muchos estadounidenses con los comicios a la Casa Blanca, las campañas de Biden y Trump están trabajando para movilizar a su electorado de base con agresivos ataques mutuos y advertencias sobre los peligros que supone el adversario.

Y quienes acudieron a las urnas el martes parecían estar haber captado el mensaje.

Pat Shackleford, una cuidadora de 84 años en Mesa, Arizona, dijo que votó por Trump en las primarias estatales para enviar un mensaje al expresidente.

Trump and his allies make no apologies for overturning Roe v. Wade. In fact, they brag about it.

They have no clue about the power of women—but they’re about to find out.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 19, 2024