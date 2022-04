Zack Snyder difunde las primeras imágenes de Rebel Moon, de Netflix

Madrid, 20 de abril (Europa Press).- El director del Ejército de los Muertos y Liga de la Justicia, Zack Snyder, ha publicado las primeras imágenes de su nuevo filme, Rebel Moon. Se trata de una aventura espacial con fuerte aroma a Star Wars, no en vano fue concebida como parte del universo creado pro George Lucas, protagonizada por Sofía Boutella y que se estrenará en Netflix.

Ha sido a través de su cuenta en Twitter donde el realizador y productor, compartió tres fotografías de la cinta de ciencia ficción protagonizada por Sofia Boutella y Djimon Hounsou, acompañada de un texto como si fuera un diario de rodaje: “Día 1 #RebelMoon ha comenzado”.

De entre las imágenes compartidas por Zack Snyder, la primera de ellas es la que llama más poderosamente la atención. Realizada en blanco y negro, en ella puede verse a Hounsou, caracterizado como si fuera un guerrero curtido en cientos de batallas, desafiante y portando una armadura con un corte que parece medieval.

Por otro lado, las dos fotografías restantes, pertenecen al set de rodaje y en ellas puede verse al equipo de la película y al propio Snyder en el set de rodaje.

En la primera imagen, puede verse lo que parece el interior de un carguero espacial con varios maletines herméticos dentro, mientras que, en la segunda, se aprecia el emplazamiento exterior donde se está llevando a cabo la grabación.

Concebida originalmente por Zack Snyder como una posible película de Star Wars, el proyecto no terminó de cuajar dentro de Lucasfilm. Sin embargo, ello no ha impedido que el realizador lleve a cabo su ambiciosa película que el mismo llegó a definir como “una curiosa mezcla entre Star Wars y el cine de Akira Kurosawa”.

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzW

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 9, 2022