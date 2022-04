Exjugador de los Lakers busca disculpas de HBO por su retrato en Winning Time

Los Ángeles (EU), 20 de abril (EFE).- El legendario Jerry West exigió una rectificación y una disculpa a HBO por su retrato en Winning Time, la serie que recrea desde la ficción los espectaculares Los Angeles Lakers del Showtime en los años 80.

La cadena ESPN desveló este martes que los abogados de West han enviado una carta a HBO y a Adam McKay, director y productor en la serie.

“Al contrario del retrato infundado de la serie de HBO, Jerry no tuvo nada más que amor y armonía con los Lakers y, en particular, con su propietario, Jerry Buss, durante una época en la que montó uno de los mejores equipos de la historia de la NBA”, añade.

La carta critica que Winning Time retrate a West como alguien “fuera de control” y como un “rage-aholic” (algo así como “adicto a la ira”), una imagen que, en su opinión, “no guarda ningún parecido con la persona real”.

Además, la carta incluye declaraciones de otros legendarios jugadores como Kareem Abdul-Jabbar y de exdirectivos como Mitch Kupchak respaldando que West no se comportaba como dice la serie.

“Nunca rompió palos de golf, nunca tiró su trofeo por la ventana. Por supuesto, esas acciones crean momentos dramáticos, pero apestan a explotación superficial del hombre antes que ser una exploración del personaje”, añade el seis veces campeón de la NBA y máximo anotador en la historia de la liga.

WEST, UNA LEYENDA DENTRO Y FUERA DE LA PISTA

West jugó 14 temporadas (1960-1974) para los Lakers y se convirtió en un emblema absoluto de la franquicia de púrpura y oro.

BREAKING: Jerry West has demanded an apology and retraction for the way he has been depicted in HBO’s “Winning Time” about the Lakers.

Oh my. 😳

(via @ramonashelburne, https://t.co/AdZrmiPau6) pic.twitter.com/mlL893FxMF

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 20, 2022