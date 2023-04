Evgeniy Maloletka, de AP, gana el World Press Photo 2023 a la mejor imagen del año

Por Mike Corder

Ámsterdam, 20 de abril (AP).— El fotógrafo de The Associated Press Evgeniy Maloletka ganó el jueves el premio World Press Photo a la mejor imagen del año por su estremecedora instantánea de una mujer embarazada transportada en camilla por el recinto de una clínica de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariúpol en los caóticos instantes posteriores a un ataque ruso.

La imagen tomada por el fotógrafo ucraniano el 9 de marzo de 2022 de la mujer herida de muerte, con la mano izquierda sobre el bajo vientre ensangrentado, retrató el horror del brutal asalto de las fuerzas del Kremlin a la ciudad portuaria oriental al inicio de la guerra.

La mujer, Iryna Kalinina, de 32 años, falleció a causa de sus heridas media hora después de dar a luz al cuerpo sin vida de un bebé llamado Miron.

“Evgeniy Maloletka captó una de las imágenes que mejor definen la guerra entre Rusia y Ucrania en unas circunstancias increíblemente difíciles. Sin su valor inquebrantable, poco se sabría de uno de los ataques más brutales de Rusia. Estamos enormemente orgullosos de él”, dijo Julie Pace, vicepresidenta senior y editora ejecutiva de la AP.

“No es frecuente que una única imagen se quede grabada en la memoria colectiva del mundo. Evgeniy Maloletka estuvo a la altura de los estándares más altos del fotoperiodismo al capturar un ‘momento decisivo’ mientras mantenía la tradición de los periodistas de la AP en todo el mundo de arrojar luz sobre lo que, de otra forma, habría seguido oculto”, afirmó J. David Ake, director de fotogragía de la agencia.

Maloletka y el videoperiodista de la AP Mystyslav Chernov, que también es ucraniano, llegaron a Mariúpol coincidiendo con el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, que provocó el mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Permanecieron allí más de dos semanas, registrando los bombardeos del ejército ruso sobre la ciudad, que alcanzaron hospitales y otra infraestructura civil. Una investigación de la AP determinó que hasta 600 perdieron la vida en un teatro que se empleaba como refugio antiáereo en un ataque el 16 de marzo del año pasado.

Los dos eran los únicos periodistas internacionales que quedaban en la ciudad cuando lograron salir en una arriesgada huida.

Maloletka señaló que él y Chernov creían que era importante quedarse en Mariúpol, a pesar del peligro, “para recopilar las voces de la gente y recopilar sus emociones y mostrarlas a todo el mundo”.

Una serie de imágenes de Maloletka desde la sitiada ciudad se llevó el premio regional europeo World Press Photo Stories, que se anunció en marzo. Sus fotos desde Mariúpol le han valido otro premios, incluyendo el Knight International Journalism Award, la Visa d’or News Award y el Prix Bayeux Calvados-Normandie.

We are proud to present the #WPPh2023 Contest global winners for World Press Photo of the Year, Story of the Year, Long-Term Project Award, and Open Format Award.

Discover the awarded works:https://t.co/D1SVY1UaMf pic.twitter.com/kdIEiI7Tg2

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 20, 2023