“Checo” Pérez finaliza tercero en carrera “sprint” y saldrá segundo en el GP de China

Madrid, 20 de abril (EuropaPress) -El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó este sábado con autoridad la primera carrera Sprint de la temporada del Mundial de Fórmula, la del Gran Premio de China, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo acabarla tras un toque con Carlos Sainz (Ferrari), sexto.

El actual campeón del mundo no tuvo problemas para hacerse con un triunfo que le afianza en el liderato del campeonato pese a salir desde la cuarta posición de la parrilla, tras una calificación el viernes pasada por agua.

Pero en condiciones de seco, el Red Bull demostró su potencial y no tuvo problemas para dar un nuevo triunfo a Verstappen, que se impuso con 13 segundos de diferencia sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes). El siete veces campeón del mundo fue capaz de ponerse primero tras el semáforo verde al pasar a Lando Norris (McLaren), que en su intento de mantener la posición acabó saliéndose y cayendo a la séptima posición.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE POSITION AT THE CHINESE GRAND PRIX!

He is the first driver in the 21st Century to take the first 5 poles of the season – the last driver to achieve this was Mika Hakkinen in 1999. pic.twitter.com/Yw4sJTCWCy

