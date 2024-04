Interpol emociona a miles de asistentes con casi dos horas de concierto en el Zócalo

Las y los asistentes disfrutan del concierto de Interpol en la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México comenzó a llenarse desde la mañana, a pesar de la llovizna que cayó en la capital.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para asistir al concierto gratuito de la banda neoyorquina Interpol. A las 20:00 horas, tras el acto de la banda invitada, Water from your eyes, el concierto inició con “C´Mere”, la primera canción que interpretó el grupo esta noche. El setlist de 20 canciones incluyó éxitos como “Say hello to the angels”, “Obstacle 1”, “Rest my chemistry” y “Evil”. De acuerdo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres, asistieron 160 mil personas.

“Llevamos 20 años viniendo a México y siempre está en nuestro corazón, aquí es nuestra segunda casa. Tienen un lugar especial en nuestros corazones, gracias por venir y por apoyarnos todos estos años. Los amamos”, dijo en español Paul Banks, vocalista y guitarrista de la banda.

Así termina uno de los mejores conciertos en el #Zócalo, cuando en promedio las bandas tocan entre 50 min. y 1 hora, #Interpol se entregó por más de 1 hora 42 min., no resta más que decir que… ¡gracias! Y gracias a los que siguieron la transmisión en esta su arroba de confianza pic.twitter.com/uJEIUWcVUH — TuiteroMx (@TUIT3RO_MX) April 21, 2024

Desde la mañana, los fans comenzaron a llenar la explanada del Zócalo capitalino para poder disfrutar de banda lo más cerca del escenario posible, incluso a pesar de la lluvia que cayó sobre la Capital.

Con paraguas, impermeables o sin ninguna protección, las y los asistentes se mantuvieron a la espera. Unas horas antes del show un grupo de mariachis subió al escenario del Zócalo para interpretar algunas canciones del grupo.

Al anunciar el concierto a inicios de abril, la titular de la Secretaría de Cultura de la CdMx, Claudia Curiel de Icaza, confirmó que la invitación a Interpol obedece a la demanda del público capitalino, respecto a conciertos de bandas de rock en inglés.

¡ El Zócalo de la Ciudad de México luce lleno al iniciar el concierto gratuito de @Interpol ! pic.twitter.com/WTl12138hM — Martí Batres (@martibatres) April 21, 2024

Los fans, sin embargo, no pudieron disfrutar de la presencia de un miembro fundamental de la banda: Sam Foragino, el baterista de Interpol, pues él se recupera tras una operación en la columna el año pasado. Interpol ha recurrido a Chris Broome para cumplir con ese rol en su gira, que celebra el aniversario número 20 de su álbum Antics.

En el Zócalo, Interpol tocó los éxitos “Pioneer To The Falls” o “The Rover”. También complacieron a su público con canciones más recientes de su repertorio, como “All The Rage Back Home”.

La entrada principal al evento fue por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, pero ante la gran demanda por presenciar el espectáculo, la Secretaría de la Ciudad de México instaló en algunas calles del Centro Histórico pantallas gigantes para que todas las personas que ya no pudieran llegar al Zócalo disfrutaran de la música.

El Metro de la CDMX informó vía X, antes Twitter, que la estación del Zócalo cerraría sus puertas a partir de las 18:13 horas hasta nuevo aviso, por lo que las y los asistentes deberán tomar otras opciones para regresar a sus casas.

#PrecauciónVial | Considera afectación vial en inmediaciones del Zócalo, por evento musical de #INTERPOL a partir de las 19:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/G6I9ahRS1k — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2024

Interpol fue formada en 1997.​ Su formación original consistía en Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler y Greg Drudy. Drudy dejó la banda en 2000 y fue reemplazado por Sam Fogarino. Uno de sus álbumes más emblemáticos desde su debut en la escena musical es Turn On the Bright Lights, de donde salieron éxitos como “Obstacle 1”, “Evil”, “Slow hands”, “The heinrich maneuver” y “Rest my chemistry” y más.

Para quienes no pudieron asistir, el concierto se trasmitió a través de los canales públicos Canal 14 y Capital 21. El grupo cerró su participación con las canciones “Untitled” y “Stella”.

Estamos más que emocionados por esta noche! Si no puedes acompañarnos en persona, estaremos transmitiendo el show en vivo por el Canal 14.📺 pic.twitter.com/eIEe7brAds — Interpol (@Interpol) April 20, 2024