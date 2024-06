Paul McCartney, Green Day y Toto encabezan el cartel de Corona Capital 2024

Además de Green Day y Paul McCartney, Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order, entre otros, estarán musicalizando la siguiente edición del festival mexicano.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Después de semanas llenas de especulaciones, Ocesa reveló el line up de la siguiente edición de Corona Capital, uno de los festivales más grandes y exitosos de México.

Fue a través de sus redes sociales en donde se dio a conocer que el primer del festival contará con la participación de Green Day, Toto, Zedd, BadBadNotGood, Cage the Elephant, Clairo, Blonde Redhead, Warpaint, entre otros.

En tanto, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Black Pumas, Jorja Smith, Primal Scream, St. Vincent, The Aquadolls y Travis, por mencionar algunos, estarán musicalizando el segundo día de actividades de Corona Capital.

Finalmente, para cerrar, una jornada más, con broche de oro, el festival contemplo a Paul McCartney, quien días antes se estará presentando en solitario en el Estadio GNP de la CdMx; Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Beach Fossils, Hermanos Gutiérrez, Iggy Pop, Nothing but Thieves, Porter Robinson, Sophie Ellis-Bextor, The Magic Numbers y muchos más.

Despiértenos en noviembre. 💙#CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm. Diseño: KII pic.twitter.com/ls3KZjJXp9 — Corona Capital (@CoronaCapital) June 20, 2024

La preventa Citibanamex se llevará a cabo el próximo 25 de junio a partir de las 14:00 horas, en donde los derechohabientes del banco mexicano podrán comprar boletos a 3, 6 y 9 meses sin intereses.

La edición 2024 del Corona Capital se realizará los 15, 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.