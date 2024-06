El peso mexicano gana terreno después del anuncio de Sheinbaum sobre su equipo

Los mercados se mostraron positivos al anuncio del Gabinete de la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum, en especial la designación de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. La interpretación del mercado, dicen los expertos, es que se trata de funcionarios que tienen amplia capacidad técnica y política.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar después de que la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a seis integrantes de su Gabinete, entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón como el próximo titular de la Secretaría de Economía.

Al inicio de la jornada, la divisa mexicana ya reportaba avances al cotizar alrededor de 18.37 pesos por dólar. Esta apreciación se debió, según analistas, a los esfuerzos de la Presidenta electa de dar confianza a los mercados, tras su reunión con líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Esta apreciación se amplió cuando Sheinbaum presentó a Marcelo Ebrard como el próximo Secretario de Economía y alrededor de las 11:50 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio, de dólar a peso mexicano, llegó a bajar hasta las 18.29 unidades, por lo que la divisa local mostraba una apreciación de 0.62 por ciento, de acuerdo con datos en tiempo real de Investing.com.

Al cierre de la sesión se ubicó en 18.38 pesos, una apreciación de 0.25 por ciento o 4.7 centavos. Con lo anterior, el peso mexicano fue la segunda divisa más apreciada de este jueves en la canasta amplia de principales cruces frente al dólar. Quedó por debajo del sol peruano (0.30 por ciento) y por arriba de la corona noruega (0.21 por ciento).

“Inicialmente el peso mexicano ha reaccionado de forma positiva al anuncio de la Presidenta electa. Por momentos se aprecia cerca de 15 centavos hacia 18.30 spot. Al parecer, la interpretación que le da el mercado al Gabinete de Sheinbaum es que se trata de funcionarios que tienen amplia capacidad técnica y política”, consideró Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco.

La apreciación del peso se concentró después de las 11:00 horas, tras la presentación de seis integrantes del Gabinete de la Presidenta electa:

1. Marcelo Ebrard, para la Secretaría de Economía.

2. Rosaura Ruiz Gutiérrez, para la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

3. Juan Ramón de la Fuente para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

4. Alicia Bárcena Ibarra para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5. Julio Berdegué Sacristán para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. Ernestina Godoy Ramos para la Consejería Jurídica.

A Ebrard le tocará la renovación del T-MEC en 2026 y aprovechar la oportunidad global del nearshoring.

“En primer lugar, tenemos que prepararnos para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Segundo, tenemos que completar el acuerdo con la Unión Europea”, declaró el excanciller al salir de la conferencia de prensa donde se anunció su nombramiento.

Un honor formar parte del equipo de la Dra Claudia Sheinbaum que construirá el segundo piso de la 4T en los próximos seis años . Agradezco la confianza. Cumpliré esta nueva misión en favor de México con toda dedicación, empeño y lealtad . pic.twitter.com/zSmON5eBls — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2024

Ebrard adelantó la apertura a nuevos acuerdos comerciales que interesan para efectos de que la economía mexicana crezca lo más rápido posible. “Esa es una primera tarea. La segunda tarea estratégica que nos han encomendado es atraer inversiones que nos interesan, o sea, hacer una actividad proactiva, insistente, como hicimos con Tesla”.

Agregó que en los próximos días se comunicará con Raquel Buenrostro, actual titular de Economía, para preparar la transición en la Secretaría. “Éramos compañeros de Gabinete. Me voy a comunicar con ella para actualizarnos y estar preparados para que desde el día 1 de octubre ya estemos listos”.

LA BMV CON GANANCIAS

El mercado de capitales se observan resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés mostró una ganancia de 0.16 por ciento, mientras que en Estados Unidos, el Dow Jones muestra una ligera pérdida de 0.05 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 registra un avance de 0.26 por ciento y el S&P 500 avanza 0.19 por ciento.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se conforma por las 35 empresas más importantes del mercado mexicano listadas en la Bolsa, se ubica en 53 mil 371.04 puntos, una ganancia de 0.089 por ciento.

En México, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de abril fue revisado a la baja, pasando de un crecimiento mensual casi nulo de 0.09 por ciento a una contracción mensual de 0.28 por ciento. Por su parte, el IOAE de mayo mostró un crecimiento mensual de 0.32 por ciento, lo que implicaría un rebote a la caída registrada en abril.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) mostró que, durante abril, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales al por menor (ventas minoristas) registraron un crecimiento mensual de 0.52 por ciento, después del retroceso de 0.03 por ciento en marzo, según cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos