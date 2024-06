España asegura su lugar en octavos; Inglaterra-Dinamarca y Serbia-Eslovenia empatan

Por James Borson, Graham Dunbar y Daniella Matar

GELSENKIRCHEN, Alemania (AP).— El resto de Europa debe tener cuidado. Parece que España está de regreso.

La selección española avanzó a los octavos de final de la Euro 2024 al vencer este jueves 1-0 a la campeona defensora Italia.

Un autogol a los 55 minutos por parte del italiano Riccardo Calafiori le dio la victoria a la Roja en el primer enfrentamiento de pesos pesados en el torneo.

Pero el triunfo con un error del rival no refleja el desempeño arrollador mostrado por España, que ostenta tres títulos europeos y dominó a placer el encuentro del Grupo B en la Veltins Arena de Gelsenkirchen.

“Lo dije cuando llegué, que estaba convencido de que no había una selección mejor y sigo pensándolo, siempre que sigamos comportándonos y trabajando como lo estamos haciendo, con ganas de crecer, con la humildad suficiente para seguir trabajando y no bajar los brazos nunca”, dijo el técnico Luis de la Fuente, quien no se guardó los elogios para sus dirigidos.

El extremo Lamine Yamal, de 16 años, mejoró su reputación como uno de las jóvenes estrellas más emocionantes con una gran actuación.

El portero italiano Gianluigi Donnarumma evitó un marcador abultado, con una serie de buenas atajadas hasta que envió sin querer el balón a las piernas de Calafiori, quien no pudo impedir el rebote hacia su propia portería.

“Ellos merecieron ganar”, reconoció el estratega italiano Luciano Spalletti. “Nosotros nunca estuvimos en el partido”.

Con la victoria, España esgrimió un argumento claro ante otro gigante del fútbol internacional. Ente ambas selecciones han conquistado 10 títulos de prestigio.

Los españoles trajeron a la memoria las actuaciones que su equipo protagonizó cuando dominaba el fútbol mundial, con dos títulos seguidos de la Euro y la coronación en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Tras verse incapaz de dominar la posesión del esférico por primera vez en 136 partidos oficiales —lo que no le impidió vencer a Croacia—, España recuperó su estilo tradicional. Despojó a los Azzurri del balón y dictó el ritmo de juego en un partido cargado de un solo lado.

Las oportunidades se multiplicaron en sucesión rápida durante el segundo tiempo. Donnarumma tapó una serie de disparos para mantener invulnerable su arco.

“Sigo pensando lo mismo que pensaba ayer, que estoy encantado, orgulloso, no solo por el resultado o por ganar a una grandísima selección, la última campeona de Europa, sino por la manera de haber ganado el partido, de todo lo que se ha ofrecido”, añadió De la Fuente.

Pero fue un autogol el que terminó marcando la diferencia en el complemento.

Donnarumma empujó el balón, cabeceado por Álvaro Morata, hacia las piernas de Calafiori, quien miró impotente la manera en que el rebote se iba a las redes.

Nico Williams, nombrado el jugador del partido, se quedó a milímetros de ampliar la diferencia por medio de un disparo combado que estremeció el larguero.

Inglaterra igualó 1-1 ante Dinamarca en el Grupo C, después de que Harry Kane anotó y cometió un error que derivó en la igualdad.

En el otro compromiso de esa llave, Luka Jović marcó en los descuentos para que Serbia rescatara un empate ante Eslovenia.

INGLATERRA EMPATA 1-1 CON DINAMARCA

Inglaterra estuvo lejos de convencer en el empate 1-1 con Dinamarca este jueves, incluso cuando prácticamente confirmó su lugar en los octavos de final del Campeonato Europeo.

Harry Kane le dio una veloz ventaja a los ingleses en la Euro 2024 anotando a los 18 minutos, pero el capitán salió para el complemento y el equipo se desvaneció. El seleccionador Gareth Southgate sacó a sus tres delanteros en una triple suplencia a 25 minutos del final.

Dinamarca igualó el marcador 1-1 a los 34 cuando Morten Hjulmand disparó un poderoso tiro a ras desde larga distancia después de que Kane les regaló el balón.

Los daneses hicieron ver a Inglaterra irregular en el complemento y los atacaron sin cesar hasta el punto que unos ansiosos aficionados ingleses comenzaron a abuchear cerca del final.

Inglaterra suma cuatro puntos en dos juegos tras superar 1-0 a Serbia en el primer encuentro. Este puntaje siempre ha sido suficiente para que un equipo avance en el torneo de 24 selecciones.

Pero Inglaterra puede terminar en cualquier lugar entre el primero y tercero en el Grupo C después de enfrentar el proximo martes a Eslovenia, que no ha perdido en este torneo.

Southgate defendió a sus jugadores, por lo que parecieron críticas injustas tras la victoria ante Serbia cuando cedieron el control tras el gol de Jude Bellingham.

Bellingham fue sometido este jueves y Southgate decidió sacar a su estelar trío de delanteros compuesto por Kane, Phil Foden y Bukayo Saka de un jalón. Jarrod Bowen, Eberechi Eze y Ollie Watkins ingresaron y en menos de dos minutos Watkins estuvo cerca de anotar.

Pero Southgate se vio evidentemente molesto a los 85 minutos después de que Inglaterra regaló un balón y cedió varias oportunidades a los daneses.

El entrenador comenzó a gritarle a sus jugadores y se señaló la sien con dos dedos, como diciéndoles que pensaran.

Eslovenia igualó 1-1 con Serbia horas antes, cuatro días después de que obtuvo el mismo resultado ante Dinamarca. Los serbios y daneses se enfrentan el martes.

