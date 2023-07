Nueva Zelanda: Un hombre armado mata a 2 personas antes de inicio del Mundial Femenil

La agencia de turismo de Nueva Zelanda canceló una fiesta de bienvenida para la prensa, la cual estaba programada para la tarde del jueves en un lugar dentro de la zona acordonada.

Por Nick Perry y Jenna Fryer

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP).— Un hombre armado irrumpió la mañana del jueves en el lugar en el que se construye un rascacielos en el centro de Auckland, abriendo fuego contra los aterrados trabajadores y matando a dos personas mientras Nueva Zelanda se prepara para el arranque del Mundial Femenino de la FIFA.

El agresor fue encontrado más tarde sin vida después de un tiroteo con la policía, durante el cual un agente resultó baleado. Cuatro civiles también sufrieron lesiones.

El tiroteo ocurrió cerca de los hoteles en los que se han estado hospedando varias selecciones.

El Primer Ministro neozelandés Chris Hipkins subrayó que el torneo continuará conforme a lo planeado.

“Evidentemente, con el inicio del Mundial de la FIFA esta noche, hay muchos ojos en Auckland”, declaró Hipkins. “El Gobierno ha hablado con los organizadores de la FIFA esta mañana y el torneo procederá de acuerdo a lo planeado.

“Quiero reiterar que no existe una amenaza mayor a la seguridad nacional. Este parece el acto de un solo individuo”, añadió.

El premier dijo que el agresor estaba armado con una escopeta. La policía llegó minutos después de recibir la primera llamada de emergencia y corrió riesgos para salvar vidas, puntualizó.

“Este tipo de situaciones se desarrollan rápidamente y las acciones de aquellos que arriesgan sus vidas para salvar las de los demás no son más que heroicas”, añadió Hipkins.

El comisionado de la policía, Andrew Coster, dijo que el agresor era un hombre de 24 años que había trabajado previamente en la obra, y que el motivo del tiroteo parece relacionado con su trabajo en el lugar.

El perpetrador tenía antecedentes de violencia familiar y se encontraba cumpliendo una condena en arresto domiciliario, pero tenía una excepción para trabajar en la obra ubicada en la calle Queen, añadió Coster.

El atacante empezó a disparar alrededor de las 7:20 de la mañana y la policía no tardó en rodear la zona.

Avanzó por el edificio disparando contra las personas, dijo Coster, mientras muchos de los trabajadores huían o se ocultaban. Posteriormente, el agresor se atrincheró en el hueco de un elevador en el tercer piso, indicó Coster, en donde agentes de un grupo táctico lo enfrentaron después de despejar el piso superior y el inferior.

“El agresor les disparó a los policías, lesionando a un agente”, dijo Coster. “Hubo un intercambio de disparos y el agresor fue encontrado sin vida más adelante”.

Coster señaló que aún no estaba claro si la policía baleó al agresor o si él se quitó la vida. Añadió que el perpetrador no tenía permiso para portar armas y por lo tanto no debió poseer una.

Afuera del lugar, policías armados implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en el distrito comercial y acordonaron las calles aledañas a una terminal de ferry del puerto turístico. La policía les pidió a los transeúntes que se alejaran del lugar y ordenó a quienes estuvieran dentro de oficinas que se resguardaran en interiores.

El incidente se produce en un momento en el que muchas selecciones de futbol se reúnen en Nueva Zelanda con motivo del Mundial Femenino de la FIFA. El partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega está programado para el jueves. Hipkins comentó que seguía revisando si acudiría al encuentro como tenía previsto.

La capitana de la selección de Noruega, Maren Mjelde, dijo que sus compañeras se despertaron de inmediato cuando un helicóptero empezó a volar frente a las ventanas de su hotel.

“Nos sentimos seguras en todo momento”, señaló en un comunicado. “La FIFA tiene un muy buen sistema de seguridad en el hotel, y tenemos nuestro propio agente de seguridad en el equipo. Todas parecían estar tranquilas y nos estamos preparando con normalidad para el partido de esta noche”.

El equipo de Estados Unidos informó que sus jugadoras y personal están a salvo. Indicó que el equipo está en comunicación con las autoridades locales y continúa con su agenda diaria.

Nueva Zelanda prohibió las armas de asalto en 2019, semanas después de que un hombre armado asesinó a 51 personas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en la peor masacre a tiros en la historia del país.

La población entregó más de 50 mil fusiles tipo AR-15 y otras armas de asalto a la policía como parte de un programa subsecuente de compra de armas que implementó el gobierno.

La prohibición no incluye las armas semiautomáticas. Coster dijo que la escopeta usada en el ataque no figura en la lista de armas prohibidas.

“Quiero reconocer que este ha sido un evento impactante y traumático para quienes vinieron a trabajar y se encontraron en medio de una emergencia armada”, comentó Coster. “Afortunadamente, muchas personas pudieron escapar del edificio, pero sé que para quienes se ocultaron o quedaron atrapados, esta fue una experiencia aterradora”.

Coster añadió que el agente baleado que fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico ya fue estabilizado y se tiene previsto que ingrese a cirugía el jueves. Señaló que la condición de los demás heridos va de moderada a crítica. De momento se desconoce si todos los lesionados fueron baleados.

Funcionarios de Eden Park, en donde se lleva a cabo el partido inaugural, dijeron que alentaban a los espectadores a llegar con tiempo de más y que habría seguridad adicional en el estadio.