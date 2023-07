Un tiroteo en Georgia, en EU, deja al menos 4 muertos; el sospechoso está prófugo

HAMPTON, Georgia, EE.UU. (AP) — Al menos cuatro personas murieron el sábado en un tiroteo en una pequeña población al sur de Atlanta, Georgia, dijo un funcionario local.

Las autoridades del condado de Henry dijeron que la policía investigaba un “incidente activo de disparos” que sucedió el sábado hacia el mediodía en Hampton, una ciudad de ocho mil 500 habitantes, 65 kilómetros (40 millas) al sur de Atlanta.

