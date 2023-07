Nueve personas son heridas durante tiroteo en zona de clubes nocturnos de Cleveland

Cleveland, 9 de julio (AP) — Nueve personas fueron heridas en un tiroteo en una zona de clubes nocturnos en Cleveland la madrugada del domingo, informaron autoridades.

El jefe de la policía de Cleveland, Wayne Drummond, indicó que siete hombres y dos mujeres de entre 23 y 38 años fueron baleados. Uno de los hombres fue herido de gravedad y los demás sufrieron heridas leves, expresó.

New from Cleveland City Council leadership on last night's mass shooting in the Warehouse District. pic.twitter.com/Jmgp4ES64h

Los policías llegaron y prestaron atención médica inmediatamente, informó la agencia. Nueve víctimas baleadas fueron llevadas al MetroHealth Medical Center. Los detectives han estado hablando con las víctimas en el hospital y examinando videos y otras evidencias, indicó la agencia. De momento no se han reportado arrestos.

La policía hizo un llamado a la comunidad a entregar cualquier información relevante.

La fuerza añadió que hasta el momento no hay indicio de que haya ocurrido incidente alguno en algunos de los clubes previo al tiroteo.

Last night’s incident is yet another tragic consequence of unrestricted access to guns in our state. We won’t stop fighting to ensure every resident of Cleveland’s safety.

I want to acknowledge the efforts of the first responders that were on the scene within minutes. We are… https://t.co/rSZYH7IyTE

— Justin M. Bibb (@JustinMBibb) July 9, 2023