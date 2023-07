Un tiroteo deja 2 muertos y 28 heridos en Baltimore; otros 7 son lesionados en Kansas

Por Julio Cortez y Holly Ramer

BALTIMORE (AP).— Un tiroteo a primeras horas del domingo dejó dos personas muertas y 28 heridas, incluidas tres en estado grave, dijo la policía de Baltimore.

La cifra de muertos y heridos fue confirmada por el comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

La balacera ocurrió poco después de las 00:30 horas durante una fiesta colectiva en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore, en la manzana 800 de la Avenida Gretna, dijo Worley.

El tiroteo se produce en medio de reuniones en todo el país antes del feriado del 4 de julio, Día de la Independencia. En otro lugar, un tiroteo en un club nocturno en Kansas dejó siete personas con heridas de bala.

Todas las víctimas en Baltimore son adultas. Nueve de ellas fueron llevadas en ambulancias y 20 heridas de bala se dirigieron a pie a hospitales, agregó.

No había arrestos de momento tras el tiroteo. Scott pidió a quienes tengan información que se presenten para ayudar a los investigadores a ubicar a los “cobardes” responsables de la balacera.

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) July 2, 2023