Ministra Piña alerta por movimientos que van contra independencia del Poder Judicial

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, alertó que en México y en el mundo “están surgiendo movimientos que intentan mermar la independencia judicial y la división de poderes”.

La también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que la historia se repite y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes.

The weakening of Judicial Independence, creates biased decisions.

Norma Piña, presidente of the Supreme Court of #Mexico, calls for no politic intervention into the judiciary#WorldLawCongress pic.twitter.com/fAJqcYsLKG

