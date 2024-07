Fuga de hidrocarburo en Zapotlanejo, Jalisco provoca la evacuación de 207 personas

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Una fuga de hidrocarburo se registró la mañana del viernes en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, lo que provocó la movilización de elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y otras dependencias del estado para controlar el incidente que obligó la evacuación de 207 habitantes de la zona.

De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, la fuga en cuestión fue reportada en la localidad de La Mezquitera alrededor de las 6:00 horas, tras lo cual se movilizaron a la zona para controlar el incidente en coordinación con elementos de los tres niveles de Gobierno.

El Gobierno del estado informó que 169 servidores públicos de 19 dependencias asistieron al lugar para participar en los trabajos de contención y reparación de un ducto de Pemex que presentaba cuatro perforaciones, una de las cuales dio paso a la fuga de combustible que llegó a alcanzar los 15 metros de altura.

A lo largo del día, las autoridades jaliscienses compartieron actualizaciones sobre la situación, y en una de ellas se indicó que, como medida de prevención, 207 personas de la localidad fueron evacuadas y llevadas a albergues para evitar cualquier riesgo. Del mismo modo, animales encontrados en la zona fueron rescatados y trasladados a otras partes.

“Lo primordial fue la evacuación del poblado. Afortunadamente, no tenemos lesionados. Damos cuenta de 207 evacuados y, por el momento, tenemos la situación supervisada. No se ha controlado la fuga por las condiciones topográficas que tenemos en el lugar y, además, por las condiciones meteorológicas que no han favorecido la disipación de vapores”, comentó en una de las actualizaciones el director general de PC Jalisco, Víctor Hugo Roldán.