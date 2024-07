La Policía sudafricana detiene a 2 mexicanos al asegurar laboratorio de metanfetamina

Los mexicanos arrestados tendrán su primera comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Groblersdal el 22 de julio por cargos de fabricación, tráfico y posesión de drogas ilícitas.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La Policía de Sudáfrica informó este viernes del arresto de dos mexicanos durante el aseguramiento de un laboratorio de drogas en Groblersdal, una ciudad agrícola al noreste de Limpopo, una de las nueve provincias que conforman al país.

El Ministro de Policía de Sudáfrica, Senzo Mchunu, dio a conocer que la captura fue efectuada por un equipo conjunto de elementos de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI), comúnmente conocida como Hawks y miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).

“En la continua guerra contra las drogas por parte de los Hawks, cuatro sospechosos, incluido el dueño de la granja y dos ciudadanos mexicanos, fueron arrestados el 19 de julio de 2024 en una operación impulsada por inteligencia por miembros del equipo de Investigación del Crimen Organizado Grave de Limpopo (SOCI) asistido por el Equipo de Respuesta Táctica de Limpopo, en una granja en Groblersdal donde se descubrió un laboratorio clandestino multimillonario”, detalló un comunicado de la corporación policiaca.

#sapsHAWKS The Minister of Police, Mr Senzo Mchunu, MP, welcomed the outstanding arrests effected in the discovery of a clandestine drug lab worth R2 billion in Groblersdal on 19 July 2024 by a joint team of Limpopo Hawks and Limpopo SAPS. #DrugsOffTheStreets ML… pic.twitter.com/9ErFydp0Th

— SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) July 20, 2024

La policía sudafricana detalló que los Hawks de Limpopo recibieron información sobre actividades sospechosas que estaban ocurriendo en la granja, por lo que elementos se pusieron en marcha con un equipo multidisciplinario y arribó al sitio.

Se registraron cuatro estructuras de la propiedad y se recuperaron grandes cantidades de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas ilícitas, entre ellas acetona y metanfetamina cristalina, con un valor estimado en la calle de dos mil millones de rands, que son equivalentes a 109 millones 423 mil 855 dólares.

La Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios informó que ha descubierto desde principios de este año diez laboratorios clandestinos de drogas y realizado 34 arrestos.

“Mientras continúa la investigación, los sospechosos arrestados tendrán su primera comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Groblersdal el 22 de julio por cargos de fabricación, tráfico y posesión de drogas ilícitas. Los Hawks no descartan la posibilidad de que se detenga a más sospechosos”, detalló.