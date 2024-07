Trump ataca al Presidente de EU en frase contra México; Ebrard y Claudia se confunden

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Una confusión en el discurso que pronunció este sábado el expresidente Donald Trump, quien se refirió a una persona “con el coeficiente intelectual (IQ) de 50 puntos”, provocó la reacción de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y de Marcelo Ebrard Casaubón, futuro Secretario de Economía.

El candidato republicano hablaba de México cuando soltó una ofensa en contra del Presidente Joe Biden, lo que generó confusión y provocó que Ebrard y Sheinbaum se engancharan en la polémica al creer que el insulto era para el excanciller.

“Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”, escribió Ebrard en su cuenta de X, antes Twitter,

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.

