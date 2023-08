Habitantes de Xochimilco logran que predio donde construirían cuartel quede intacto

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Las comunidades y pueblos originarios de Xochimilco, la Alcaldía ubicada en el sur de la Ciudad de México, lograron esta semana una importante victoria en la defensa de su territorio y, sobre todo, de zonas protegidas, ya que no se construirá un nuevo cuartel de la Guardia Nacional, algo que los involucrados calificaron como “un triunfo” y una reinvindicación de sus derechos y el cuidado del medio ambiente.

Y es que el 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga la desincorporación de una fracción de terreno del vivero “Nezahualcóyotl”, el cual iba a destinarse para la construcción de un cuartel de Guardia Nacional.

“Creemos que es una decisión acertada de las autoridades capitalinas”, aseguró a SinEmbargo Ivette Galván, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) que llevaron el caso en representación de las comunidades de Xochimilco. “Sin ninguna duda, esto no hubiese sido motu propio o por oficio de parte de las autoridades. Esto es el fruto de la lucha de las compañeras y compañeros”, añadió.

El caso comenzó en diciembre de 2022, cuando el Gobierno capitalino emitió un decreto para ceder parte del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco al Gobierno Federal, con el propósito de construir un cuartel de la Guardia Nacional, a pesar de que se trata de un Área Natural Protegida y su relevancia para las comunidades indígenas de Xochimilco es vital.

📹 Logran habitantes de Xochimilco que predio del vivero "Nezahualcoyotl" no se ceda para cuartel de la #GuardiaNacional

Fue entonces que los vecinos de la Alcaldía y pobladores de la zona se acercaron al Centro ProDH, para solicitar una asesoría para intentar combatir esta decisión. “Nosotros desde el Centro intentamos documentar el caso, ya habíamos tenido una experiencia anterior, con esta ruta de desincorporación de tierras, con el cuartel ubicado en San Luis Tlaxialtemalco –también en Xochimilco–, que intentó suspenderse igual pero no se logró, en el contexto de pandemia, y ahora está construido”, explicó Galván.

“Estamos muy contentos, ya se logró que no se desincorporara totalmente el terreno para repartirlo a la Guardia Nacional. Ahora nada más nos queda el asunto de que se cumpla esta situación. En ese predio sí sentimos que dimos el paso, pero desgraciadamente tenemos dos cuarteles edificados, uno en San Luis, que se hizo en pandemia, y que no se nos consultó como pueblo originario, y otro en San Pedro Xalpa (Alcaldía Azcapotzalco), donde tampoco supimos cómo frenarlo, no encontramos los decretos ni nada. Seguimos en eso”, indicó por su parte Mariana, una de las habitantes y activistas en defensa de los territorios xochimilcas.