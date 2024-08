El FBI y otras agencias de EU culpan a Irán de ciberataques contra campaña de Trump

A raíz de los señalamientos, el representante de Irán ante la ONU señaló que se trata de afirmaciones “infundadas”, además de afirmar que el Gobierno iraní no tiene motivos para interferir en las elecciones estadounidenses.

Por Eric Tucker

WASHINGTON/MADRID (AP/Europa Press).- Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirmaron el lunes que estaban convencidos de que Irán era el responsable del ciberataque contra el equipo de campaña de Donald Trump, y describieron el hackeo como parte de una labor más amplia por parte de Teherán para interferir en la política estadounidense y posiblemente influir en el resultado de los comicios.

La evaluación del FBI y otras agencias federales fue la primera atribución de responsabilidad del Gobierno estadounidense respecto a los ciberataques, los cuales han vuelto a sonar la alarma sobre las amenazas de una interferencia electoral desde el extranjero. El hackeo también pone de manifiesto la manera en que Irán, además de rivales más sofisticados como Rusia y China, sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades federales responsables de proteger los procesos democráticos.

Además del ataque contra la campaña de Trump, las autoridades también creen que Irán intentó irrumpir en la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris.

El hackeo y actividades similares reflejan la determinación de Irán para “complicar la capacidad de cualquier Gobierno de Estados Unidos para implementar una política exterior que contravenga” sus propios intereses, afirmaron los funcionarios federales. El objetivo es sembrar discordia y socavar la confianza en las instituciones democráticas e influir en el resultado de unas elecciones que Irán considera “particularmente trascendentales en términos del impacto que podrían tener sobre sus intereses de seguridad nacional”, indicaron los funcionarios.

“Hemos registrado actividad iraní cada vez más agresiva durante este ciclo electoral, involucrando en específico operaciones de influencia hacia el pueblo estadounidense y operaciones cibernéticas contra las campañas presidenciales”, señalaron el FBI, la oficina del Director Nacional de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura de Estados Unidos (CISA por sus iniciales en inglés), en un comunicado conjunto.

La misión de Irán ante Naciones Unidas negó ser autor de los ataques y señaló que Irán no tiene ni la intención ni motivos para interferir con los comicios, y retó a Estados Unidos a presentar evidencia.

El comunicado fue dado a conocer en un momento de tensiones entre Washington y Teherán, ya que Estados Unidos espera frenar o limitar un ataque contra Israel como represalia por el asesinato del alto dirigente de Hamás Ismail Haniyeh. Israel lanzó un ataque el mes pasado en el sur de Beirut que cobró la vida del máximo comandante del Hezbollah, pero aunque Teherán y la guerrilla libanesa han prometido represalias, aún no han lanzado una respuesta, mientras enviados diplomáticos continúan con las negociaciones en Qatar para un cese del fuego en Gaza.

Estados Unidos no detalló cómo fue que llegó a la conclusión de que Irán era responsable del hackeo, ni tampoco describió la naturaleza de cualquier información que haya sido robada de la campaña de Trump. Pero indicó que la comunidad de inteligencia estaba segura de que “los iraníes han tratado de tener acceso a individuos con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos mediante ingeniería social y otras labores”.

Al menos tres miembros de la campaña Biden-Harris recibieron emails de phishing, pero los investigadores no han descubierto evidencias de que los intentos hayan sido exitosos, según informó The Associated Press la semana pasada.

“Este tipo de actividades, como los robos y revelaciones, tienen como objetivo influir en el proceso electoral de Estados Unidos. Es importante resaltar que esto no es nada nuevo. Irán y Rusia han empleado estas tácticas no sólo en Estados Unidos durante este y ciclos de elecciones federales anteriores, sino también en otros países en diversas partes del mundo”, asegura el comunicado.

El equipo de campaña de Trump reveló el 10 de agosto que había sido hackeada, y que actores iraníes habían robado y distribuido documentos internos de gran relevancia. Al menos tres medios noticiosos —Politico, The New York Times y The Washington Post— recibieron material confidencial de la campaña de Trump, incluida la evaluación a J. D. Vance como candidato a la Vicepresidencia. Hasta el momento, ninguno de estos medios ha difundido detalles sobre el material recibido.

Semanas atrás, Microsoft difundió un informe en el que detalló los intentos de agentes extranjeros de interferir en las elecciones de este año, y señaló una instancia de una unidad de inteligencia militar iraní que envió en junio un “email de phishing a un funcionario de alto rango de una campaña presidencial desde una cuenta de email infiltrada de un antiguo asesor”.

As the US presidential election draws near, Iranian-affiliated groups are ramping up their influence and intelligence gathering efforts. Our latest report highlights 4 examples of these activities. Read the details: https://t.co/NJY0cAafff #ThreatIntelligence — Microsoft On the Issues (@MSFTIssues) August 9, 2024

En un reporte distinto, Google señaló que un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní ha tratado de infiltrar las cuentas personales de correo electrónico de alrededor de una decena de personas vinculadas al Presidente Joe Biden y a Trump desde mayo pasado.

IRÁN SE DESLINDA DE LAS ACUSACIONES

El representante de Irán ante Naciones Unidas afirmó el lunes que la acusación realizada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y otras agencias de inteligencia de que estaba detrás de los ciberataques contra las campañas para las elecciones presidenciales no tiene “ningún fundamento”.

“Tales afirmaciones son infundadas y carecen de fundamento. Irán, como ya hemos afirmado anteriormente, no tiene ningún propósito ni motivación para interferir en las elecciones estadounidenses. Si el Gobierno estadounidense es sincero en esta afirmación, debería proporcionar los documentos”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

El FBI concluyó que el Gobierno de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña del expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales Donald Trump, señalando que Teherán intentó hackear también la campaña del Partido Demócrata.

En particular, la inteligencia estadounidense señaló que atribuye a Irán tanto las “actividades informadas recientemente para comprometer la campaña” de Trump como intentos “mediante ingeniería social y otros esfuerzos” para acceder a personas con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos”. “Esa actividad, incluidos los robos y revelaciones, tiene como objetivo influir en el proceso electoral estadounidense”, ha asegurado.