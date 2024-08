Marina Robles y Andrés Lajous irán al Gabinete de Gobierno, adelanta Sheinbaum

Andrés Lajous es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mientras que Marina Robles es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La virtual Presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este marte que Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y Marina Robles, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se sumarán a su Gobierno, el cual arrancará funciones el próximo 1 de octubre.

Al terminar su conferencia de prensa, la abanderada de Morena confirmó que ambos funcionarios capitalinos se integrarán a su equipo; sin embargo, no especificó que cargos tendrán, por lo que podría ser en dos días cuando la sucesora del Presidente Andrés Manuel López Obrador dé detalle sobre los puestos que ocuparán como parte del “jueves de Gabinete”.

Ante la revelación, los dos secretarios volverán a encontrarse para continuar con la Cuarta Transformación en el país, una vez que Claudia Sheinbaum tome posesión de su cargo, luego de que ambos asumieron sus cargos actuales en el Gobierno capitalino cuando la morenista era Jefa de Gobierno.

En lo que respecta a sus trayectorias políticas, Andrés Lajous es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien cuenta con una maestría en planeación por el MIT y una maestría en Sociología en Princeton; además de participar como activista político en diversas organizaciones y movilizaciones desde la sociedad civil.

Mientras que Marina Robles, Secretaria del Medio Ambiente en CdMx, es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Cuenta con una maestría en Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE); así como una licenciatura en Oceanografía por la UABC y egresada del Programa de Liderazgo Ambiental del Colegio de México (LEAD).

Durante su labor profesional se ha desempeñado como investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, donde ha generado, gestionado y evaluado propuestas y proyectos de política pública en materia ambiental. Incluso se desempeñó como Directora de Educación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno capitalino.

Cabe mencionar que ambos funcionarios no han sido los únicos en ser anunciados, debido a que la semana pasada, la virtual Presidenta electa confirmó que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, formará parte de su Administración, ahora a nivel federal.

Ante ello, el mandatario capitalino señaló que será la próxima Presidenta quien anuncie el cargo que desempeñará: “Sobre el encargo que me dé la doctora, pues la doctora lo va anunciar. No me corresponde a mí anunciarlo. Ella ya me hizo un planteamiento, yo le dije que sí, ella ya lo comentó en términos generales, pero ya la parte concreta, formal, ya decidirá en qué momento lo informa”, mencionó.

Martí Batres, quien suplió a Claudia Sheinbaum cuando buscó la candidatura por la Presidencia de la República, es uno de sus colaboradores cercanos, pues previo a su designación como mandatario capitalino, fungió como el Secretario de Gobierno durante la Administración de Sheinbaum en la Ciudad de México.

Otros nombramientos en su Gabinete contemplan a personas que han trabajado con ella, como Omar García Harfuch, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y ahora será Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosaura Ruiz, próxima titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, fue previamente la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; Ernestina Godoy, quien ahora será su Consejera Jurídica, fue la titular de Fiscalía General de Justicia de la capital; Luz Elena Escobar, quien fue Secretaria de Administración y Finanzas para la capital, ahora será la Secretaria de Energía.

Mismo caso fue para Jesús Antonio Esteva Medina, quien será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el Gobierno de Sheinbaum en la capital fue Secretario de Obras y Servicios de la entidad, cargo que cuenta hasta la fecha; así como para Claudia Curiel de Icaza, quien se ha desempeñado como Secretaria de Cultura capitalina y ahora lo será a nivel federal.