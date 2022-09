El Presidente lamenta las 2 muertes por sismo de 7.7; destaca que “no fue tan grave”

El Presidente López Obrador destacó que las afectaciones por el sismo no pasaron a mayores a pesar de su gran intensidad. Además, consideró que el resultado “no fue tan dramático ni tan grave”.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de México lamentó este martes el fallecimiento de dos personas en Colima a consecuencia del sismo de magnitud 7.7 que se registró el lunes 19 de septiembre, con epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán.

En su rueda de prensa diaria, Andrés Manuel López Obrador destacó que las afectaciones causadas por el terremoto no pasaron a mayores, algo que calificó como “buena suerte”.

“Ayer fue difícil, pero la gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte porque fue como aquí se dijo un temblor de considerable intensidad y es lamentable la pérdida de vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores”.

“Qué buena suerte que no pasó a mayores. Ya que cada quién haga sus reflexiones, pero por lo que a mí me corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente”, agregó.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que Colima y Michoacán fueron los estados que sufrieron las mayores afectaciones por el sismo de magnitud 7.7 que se registró ayer por la tarde.

La funcionaria federal detalló que en Colima se tienen confirmadas dos muertes, las cuales ocurrieron en Manzanillo. La primera de ellas es la de una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro, mientras que la segunda corresponde a “un hombre que también recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial”.

Asimismo, hubo nueve lesionados en Colima, Manzanillo y Tecomán. En el saldo, se reportaron 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas, 20 inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos con afectaciones.

Además, se tienen contabilizadas siete unidades médicas con daños estructurales de leves a graves, cinco puentes afectados y ocho derrumbes carreteros. En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas.

La @CNPC_MX desplegó una #MisiónECO para apoyar al @gobiernocolima y @GobMichoacan en el levantamiento de daños. @laualzua lamentó el fallecimiento de 2 personas en #Colima y recalcó que las afectaciones en vivienda e infraestructura son menores y serán atendidas a la brevedad. pic.twitter.com/Mj0m6muyeM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2022

Por otra parte, en Michoacán hay un lesionado por la caída de vidrio en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Coalcomán, epicentro del movimiento telúrico que se registró a las 13:05 horas de ayer.

De acuerdo con Velázquez Alzúa, también se constató el colapso en fachadas de viviendas, 30 escuelas con daños, 21 unidades médicas afectadas, un derrumbe carretero y el deslave de un cerro.

Desde Palacio Nacional, aseguró que se tienen sólo estos daños al momento y que hasta mañana será cuando haya mayor precisión en el recuento de las afectaciones causadas en los dos estados.

El sismo de ayer se percibió en varios estados de la República y en la capital sembró el nerviosismo en muchos lugares por la coincidencia de las fechas.

Justo un 19 de septiembre de 1985 tuvo lugar el terremoto más dañino de la historia reciente del país, con miles de muertos y en la misma fecha de 2017 se registró otro potente sismo cobrándose más de 360 vidas, la mayoría en la capital.

-Con información de AP