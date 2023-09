Exjefe de policía transparenta aspiraciones políticas y pone en aprietos a los demás

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Omar García Harfuch, exjefe de policía, ha transparentado sus aspiraciones políticas para la capital mexicana. Quiere coordinar los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México, es decir, quiere ser el próximo Jefe de Gobierno por Morena. Sus aspiraciones, dados los niveles de popularidad que tiene en la mayoría de las encuestas, pone de facto en aprietos a otros contendientes de la izquierda, como Clara Brugada, Clara Marina Brugada Molina, o al mismo Mario Delgado, dirigente nacional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo de este mensaje es comunicar que he tomado la decisión de participar en el proceso interno de Morena, para la selección del Coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México”, confirmó esta tarde en conferencia.

El exfuncionario local destacó el trabajo que hizo en la Secretaría de Seguridad capitalina, como la reducción delitos de alto impacto.

“Reducimos los delitos de alto impacto en un 50 por ciento. No estamos diciendo que ya no ocurran delitos, pero es menos de la mitad del inicio de la administración”, destacó.

Agregó que durante su administración en la SSC-CdMx tuvo la oportunidad de escuchar a los vecinos de las 16 alcaldías y eso le permitió conocer sus necesidades.

Harfuch aseguró que coincide con los ideales del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, también anunció que iniciará una gira por las 16 alcaldías de la capital “para escuchar a la gente”.

García Harfuch fue recibido entre gritos de apoyo y una batucada afuera del hotel Holiday Inn de Viaducto Río de la Piedad, en donde dio un breve mensaje para anunciar sus aspiraciones.

Omar García Harfuch renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México el pasado 9 de septiembre. Ese mismo día anunció que era para trabajar con la candidata presidencial de Morena para 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, en su proyecto para darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación; pero este día confirmó que dedicaría su tiempo a recorrer las 16 alcaldías de la capital en busca de apoyo para competir por la Jefatura de Gobierno.

García Harfuch y Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, son los principales aspirantes a obtener la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno.

De acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll para El Universal, Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues los tres perfiles con mayores preferencias son: Omar García Harfuch, Clara Brugada y Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido oficial.

De acuerdo con el sondeo de la agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado, García Harfuch cuenta con el 29 por ciento de preferencia bruta, es decir, seis puntos por encima de Clara Brugada (23) y nueve de Delgado (20).

Sin embargo, la preferencia efectiva dispara a García Harfuch hasta el 35 por ciento, contra el 27 por ciento de Brugada, y el 24 por ciento de Delgado.

García Harfuch, de 41 años, llegó a la SSC-CdMx en octubre de 2019. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Continental y en Seguridad Pública en la Universidad del Valle de México (UVM); además cuenta con diferentes cursos y diplomados relacionados con el tema de seguridad.

Durante su gestión al frente de la SSC-CdMx se realizaron diversas detenciones de células del narcotráfico ligadas a cárteles de la droga. Uno de los episodios recordados durante su mandato fue el 26 de junio de 2020, cuando sufrió un atentado a la altura del Paseo de la Reforma, en el ataque murieron tres personas: dos policías y una civil, y por el que se detuvieron a 12 personas vinculadas. Dicho ataque, según sus propias palabras, fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El exsecretario de Seguridad capitalino, de amplio pasado en el sector policiaco, ha esquivado varias acusaciones que lo ligan con el caso Ayotzinapa, desde su ausencia la noche de la desaparición de los estudiantes, hasta otras acusaciones como la del supuesto “cónclave” del exprocurador Jesús Murillo Karam para orquestar la “verdad histórica”.

García Harfuch no ha titubeado en defender su carrera ante cada uno de estos señalamientos.

Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma . Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar.

Cuando sucedió la desaparición forzada de los 43 normalistas, García Harfuch tenía 32 años y era delegado de la —ahora extinta— Policía Federal en Guerrero. Ocupó el puesto oficialmente entre diciembre del 2012 y octubre de 2014. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre del 2014, según su propia versión, él no se encontraba en la entidad.

“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir dónde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, dijo García Harfuch en julio de 2022 durante una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire .

Omar García Harfuch explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En todas las ocasiones, que García Harfuch ha sido ligado al caso Ayotzinapa no ha tardado en rechazar las acusaciones. Incluso, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se ha sumado a su defensa. Tuvo que hacerlo, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando lo nombró Jefe de Policía de la capital.

“Para todos los funcionarios que tienen que ver con temas de seguridad (…) se hizo una consulta a la Fiscalía General, si es que estaba implicado en alguna investigación y no está implicado en ninguna investigación”, aseveró la Jefa de Gobierno el 4 de octubre de 2019. “Hicimos las consultas a las diferentes instancias del Gobierno federal y a la propia Fiscalía General [de la República] y no está implicado en ninguna investigación de este tipo, no lo haríamos si estuviera involucrado”, zanjó Sheinbaum.