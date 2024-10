Lula da Silva sufre accidente y cancela su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS

SAO PAULO (AP) — El Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva canceló el domingo un viaje a una cumbre de los BRICS tras un accidente doméstico que le dejó con una cortada en el cuello, informó su despacho.

Lula, de 78 años, iba a asistir al encuentro en la ciudad de Kazan de martes a jueves.

El Hospital Sirio Libanês de Sao Paulo dijo en un comunicado que Lula recibió órdenes médicos de no participar en viajes de larga distancia, pero puede mantener sus demás actividades. Los doctores Roberto Kalil y Ana Heleno Germoglio dijeron que estarán monitoreando la recuperación del mandatario.

