VIDEO ¬ SLP financia viaje del Gobernador Gallardo, fan de los caballos, a Qatar

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, fue captado en un video mientras disfrutaba de una visita al prestigioso centro ecuestre Al–Shaqab en Catar, ubicado en la costa oeste del golfo Pérsico, en Asia.

El video, que fue publicado desde junio pasado en la cuenta de X de Al–Shaqab, fue retomado en la columna “Las cúpulas”, del periodista Jaime Hernández. En el texto que compartió en el diario Pulso SLP describe que el video, de solo 22 segundos, capturó uno de los momentos más felices del Gobernador, conocido por su afición por los caballos.

Las grabaciones inician con la vista de una pista de carreras y rápidamente se observa al Gobernador Gallardo Cardona y su esposa, Ruth González Silva, escuchando a una persona con vestimenta árabe explicar una maqueta con el logo de Al-Shaqab, un centro de clase mundial para la crianza y conservación de caballos de raza árabe.

Este centro es parte de la Qatar Foundation, una organización ubicada cerca de Doha, conocida por su promoción de la cultura, la innovación tecnológica y la educación de excelencia.

La visita al centro ecuestre no fue mencionada en ningún comunicado oficial ni en los mensajes del mandatario en sus redes sociales.

Según la información del video que relata Hernández, Gallardo Cardona fue acompañado por Francisco Marmolejo Cervantes, presidente de la división de Educación Superior de la Qatar Foundation, y por el embajador de México en Catar, Roberto Ordorica Robles.

It was a pleasure to showcase our world-class facilities and demonstrate our commitment to exceptional horse care and the preservation of equine heritage.

— Al Shaqab (@AlShaqab) June 27, 2024