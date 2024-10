El huracán “Oscar” toca tierra en Cuba tras azotar Bahamas y amenaza con lluvias

Miamia, 20 de octubre (AP) — El huracán “Oscar” tocó tierra en el este de Cuba, una isla que recientemente sufrió un apagón masivo, luego de impactar por la mañana del domingo en el sureste de las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El Centro con sede en Miami señaló que el centro de la tormenta llegó a la provincia cubana de Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, la tarde del domingo. Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 130 kilómetros por hora (km/h).

Se espera que el sistema se mueva por el este de Cuba el domingo por la noche y el lunes. Los meteorólogos indicaron que se esperan de 15.2 a 30.5 centímetros de lluvia en todo el este de Cuba hasta las primeras horas del miércoles, y en algunos lugares aislados se esperan hasta 45.72 centímetros.

Es posible que se produzca una marejada ciclónica de hasta 0.91 metros en algunas zonas de la costa norte de Cuba, de acuerdo con el centro.

Update at 550 PM EDT (2150 UTC) Sun Oct 20: Oscar has made landfall over eastern Cuba as a 70 kt hurricane.

For the latest: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/ADk1VkfpQn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 20, 2024