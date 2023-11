VIDEO: Alumnas golpean y rocían de pintura a profesor acusado de abuso en la Voca 8

ADVERTENCIA: VIDEO FUERTE

Las alumnas acusaron que el docente acosaba a alumnas y maestras, así como de mantener relaciones con menores de edad.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) número 8 “Narciso Bassols”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) expusieron a uno de los profesores por presuntamente ser un acosador.

A través de redes sociales, las alumnas de la preparatoria del IPN mostraron cómo golpearon con patadas, empujaron y expusieron a uno de sus maestros de la escuela.

“Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución, y si esto no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia”, acusaron.

Las jóvenes con capucha negra para no ser identificadas le reclaman al profesor, quien se encuentra sentado en su escritorio, y lo acusan de haber acosado a alumnas y maestras, así como de tener relaciones con menores de edad, por eso, lo agredieron y lo arrastraron hasta la puerta del salón.

En ese momento llegó al lugar una maestra que sugirió a las alumnas que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que las estudiantes respondieron que ya se realizaron denuncias previas y que no se ha ejercido ningún castigo ni por parte de las autoridades educativas ni judiciales.

Finalmente, el sujeto termina pintado de violeta en el suelo, golpeado y tirado afuera del aula.

Por su parte, el IPN señaló que ya investiga los hechos con el fin de deslindar responsabilidades, y advirtió que no habría impunidad para quienes incurren en “actos tan deleznables como el acoso”, y que cumpliría con el marco legal vigente, que incluye el respeto a los derechos humanos y estudiantiles, por lo que, adelantó que se aplicarían “medidas ejemplares contra quienes resulten responsables”.

“Esta institución reitera la política de cero tolerancia a los actos de acoso y violencia de género, por lo que cualquier agresión o delito debe denunciarse conforme al Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género recientemente renovado y que opera en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y otras instancias de Gobierno”, apuntó en un comunicado.

VIOLENCIA DIGITAL EN EL IPN

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) aportó datos de prueba que permitieron a un Juez dictar prisión preventiva como medida cautelar para Diego “N”, por la posible comisión del delito contra la intimidad sexual.

En un comunicado, la FGJ-CdMx informó que, durante la audiencia de cumplimentación de la orden de aprehensión, la autoridad judicial avaló la misma y que la representación social de la Fiscalía de Investigación de delitos sexuales formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso.

El pasado 9 de octubre, alumnas de la ESCA detectaron que Diego “N” tenía un iPad con más de 100 mil fotografías íntimas reales y manipuladas con Inteligencia Artificial (IA), así como aproximadamente 20 mil videos con contenido explícito.

Según datos de la Asamblea de Justicia Digital IPN (@asamblea_justicia_digital_ipn), al menos 40 por ciento del material real o alterado encontrado en poder de Diego “N” son estudiantes de la ESCA, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 25 años.

De acuerdo con el testimonio de las alumnas, Diego “N” no sólo generaba y alteraba las fotografías, sino que ofertaba y vendía el material como contenido pornográfico a otros estudiantes a través de grupos de Telegram.

Asimismo se dio a conocer que otras estudiantes, que decidieron mantener en anonimato por temor a represalias, indicaron que se les convocó para “entrar al negocio”, el cual constaba de pagar por “producir fotografías íntimas en prostitución o conseguir fotos de otras alumnas para editarlas”.

Hasta el 13 de octubre la FGJ–CdMx informó que se encuentra atendiendo a las ocho alumnas que presentaron la denuncia formal contra Diego “N” por el delito tipificado como Violación a la Intimidad Sexual, el cual se castiga hasta con 9 años de cárcel y 500 Unidades de Medida y Actualización.

Lamentablemente las alumnas del IPN no son las únicas mujeres que se han enfrentado a ver sus fotos alteradas con IA, pues es un problema que ha ido creciendo exponencialmente

La Ley Olimpia, reforma legal que impone penas por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2021.