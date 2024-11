Calderón se pelea con exconsejeros por México Libre. “¡Patético!”, le dice Córdova

El exmandatario pansita alegó que Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, en calidad de consejeros del INE, tuvieron motivos detrás de no permitir el registro de México Libre como partido político. “Nunca es su culpa ni su responsabilidad, ¡patético!”, replicó uno de los exfuncionarios electorales al respecto.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa y los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, protagonizaron este miércoles un pleito en redes sociales por las razones detrás de la negativa a emitir el registro de México Libre, el partido político que el exmandatario panista y su esposa, Margarita Zavala, habían fundado.

En una primera publicación en X, el político panista acusó que Córdova y Murayama, actores activos de la llamada “marea rosa” en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación, de no ser “muy demócratas” al negarle el registro a México Libre.

En respuesta a dicho tuit, Córdova Vianello señaló en un hilo que el INE había negado el registro del partido por una causa concreta: utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes, algo que, a pesar de que el Instituto lo advirtió formalmente “varias veces”, no les importó.

“Es lamentable cómo nuestros políticos, de uno y de otro lado, siempre buscan justificar sus errores y desaseos endilgándole las faltas a otros. Nunca es su culpa ni su responsabilidad, ¡patético!”, expresó Córdova.

El exfuncionario electoral alegó que dicha medida impuesta contra México Libre fue semejante a cuando se le negó el registro a Félix Salgado Macedonio y a otros candidatos de Morena, razón por la que, afirmó, también se les acusó de “intencionalidades oscuras cuando lo único que se hizo fue aplicar la Ley”.

En una línea similar, Ciro Murayama respondió a los alegatos de Calderón aludiendo a la misma negativa del registro de Salgado Macedonio, así como las medidas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador “ante cada decisión adversa”.

“Lo común en esos políticos es que sólo reconocen el veredicto de la autoridad cuando les da la razón. Si no, se victimizan. La falsa victimización de políticos poderosos es otra forma de su autoritarismo”, remató.

Felipe Calderón, posteriormente, citó el hilo de Córdova y le dijo directamente que miente. Afirmó que se exhibía una copia de credencial para votar, carta bajo prot esta de decir verdad del donante y el recibo georreferenciado del donativo. Incluso, argumentó, habían supuestamente exhibido fotografías de las propias tarjetas. “Eran los donativos más rastreables en política, dado las facultades de fiscalización del INE”.

“No hay excusa, la causa que invocaron era que los donativos de tarjeta de crédito mostraban sólo 4 dígitos, lo cual deriva de una norma bancaria. Jugaron conforme a sus prejuicios ideológicos y sus intereses, no conforme a la Ley”, culminó.

Pero es no fue todo, pues Margarita Zavala también se metió al conflicto. Al replicar el hilo subido por Lorenzo Córdova, la panista lo acusó de supuestamente inventarse “un criterio que no existía y que se había rechazado”. “Sería más honesto de Ciro y de tu parte decir que se equivocaron, si algo iban a decir”, añadió.

Este pleito responde a la decisión del INE, en ese entonces con Lorenzo Córdova como Consejero presidente, de negar el registro del partido México Libre, organización encabezada por Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo.

En septiembre del 2020, siete de los consejeros habían votado en contra de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre)”, mientras que otros cuatro lo hicieron a favor.

“Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18 por ciento de sus ingresos”, detalló ese día el Consejero Ciro Murayama Rendón.

La Unidad Técnica de Fiscalización expuso en el dictamen que se votó ese 21 de agosto que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que recibiría una multa de hasta 2.3 millones de pesos.

Además incurrió en otras irregularidades, ya que no se había presentado muestras de servicios contratados, omitió la presentación de contratos de prestación de servicios y no presentó las credenciales de elector de los aportantes.

Al día siguiente de la determinación, Calderón brincó en contra de la determinación, pues afirmó que todos los donantes estaban identificados. “Claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del Consejo [General]”, dijo.

XÓCHITL AZOTA LA PUERTA DEL PRIAN Y SE FRAGMENTA LA OPOSICIÓN

Xóchitl Gálvez, excandidata de la oposición, también se ha ido desvinculando de la coalición que intentó hacer frente a la candidatura de Claudia Sheinbaum por la Presidencia. Gálvez agarró la puerta del PRIAN y la azotó. Le dijo adiós entre reclamos a la alianza que la postuló a la Presidencia este mismo 2024 y anunció que buscará registrar un nuevo partido político en 2025, que es cuando la Ley lo permite.

No está claro con quién, con quiénes lo haría. A Milenio le comentó que el “Frente Cívico es más o menos el equipo con el que hemos trabajado juntos”, es decir, con el clan de perredistas conocido como “Los Chuchos” que hundió en tiempo récord el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta que perdió su registro. Pero esa es la estructura que la excandidata presidencial ve, porque en otra entrevista, con MVS, dijo más o menos lo mismo: cita al Frente Cívico cuyo rostro más visible es Guadalupe Acosta Naranjo, alguien que nunca ha ganado una elección.

La periodista Elisa Alanís, de Milenio, le preguntó si los partidos políticos la dejaron sola.

–Los partidos hicieron una campaña rara. Yo no pude decidir dónde poner ni espectacular; fue muy complicado. Yo ya le di la vuelta a la página. Cuando me reclaman a mí “es que no defendiste”, a ver: también reclamen a los partidos, no me echen montón a mí sola –dijo.

–¿Vas por un nuevo partido político? –le pregunta Alanís.

–Estamos trabajando en ese proyecto con toda la sinceridad del mundo, pero algo distinto. Hoy en los partidos están los cuates, asignan a sus cercanos en las ‘pluris’. Poca transparencia. Creo que la gente lo que siente es que en muchos estados son unos cuantos los que deciden. Yo sí me figuro algo distinto, algo cercano donde haya derecho de admisión. Si llega un [José] Murat a tocar la puerta o un [Miguel Ángel] Yunes a tocar la puerta, pues no. Creo que esa entrada se debería de evitar.

En MVS, Gálvez le dijo a Manuel Lopez San Martin: “Suena muy idealista, pero la gente quiere algo distinto. No salí peleada ni con el PANB, ni con el PRI, ni con el PRD; los respeto. Pero no hay manera de tener una propuesta distinta si no fuimos capaces de cubrir las casillas. Sólo tuvimos representantes de casillas en el 40 por ciento de las casillas.

Xóchitl Gálvez se burló de Pedro Ferriz de Con, quien dijo tener pruebas de un fraude electoral “cibernético”. La excandidata le dijo a San Martín: “Hay quien me dice: ‘Es que no defendiste el triunfo’. Hay quien cree que ganamos [risas]. Los respeto muchísimo [risas]. Pero con esa muestra es imposible decir que eso representa el gane. Pero ni siquiera tuvimos las actas. Entonces, ¿cómo les peleas donde plancharon boletas?”

“Llegó el momento de analizar. Y sé que el Frente Cívico está haciendo lo mismo, que otras fuerzas están haciendo lo mismo. Creo que tendríamos que dialogar todos porque tampoco hay para hacer otros veinte partidos políticos”, señaló.