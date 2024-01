Hombres asesinan a 3 integrantes de una familia en Iguala; hieren a una embarazada

Da acuerdo con los primeros reportes, se informó el asesinato de una pareja identificada como Juan y Elizabeth, así como de otro varón identificado como Florencio, al parecer hermano del primero.

Chilpancingo, Guerrero, 21 de enero (ElSur).- Tres personas asesinadas y una mujer embarazada herida de gravedad, todos integrantes de una familia de trabajadores del rastro municipal, dejó un ataque con fusiles de asalto esta tarde dentro de las instalaciones de la Comisaría Ejidal y la Asociación Ganadera, ubicadas en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Juan Álvarez de Iguala, Guerrero.

El ataque con fusiles AR-15 ocurrió pasado el mediodía de este domingo junto a los corrales donde se resguarda ganado, entre la oficina de la Comisaría Ejidal y el salón de usos múltiples de sus instalaciones, al momento que las personas hacían limpieza del lugar.

Da acuerdo con los primeros reportes, se informó el asesinato de una pareja identificada como Juan y Elizabeth, así como de otro varón identificado como Florencio, al parecer hermano del primero. Mientras que una hija del matrimonio, una joven embarazada de nombre Patricia, fue herida durante el ataque y trasladada a un hospital.

Se informó que efectivos del Ejército aseguraron en el lugar a cuatro niñas y niños, familiares de las víctimas, uno de ellos un bebé, quienes estaban con ellos al momento de la agresión y resultaron ilesos, posteriormente fueron puestos a resguardo de otros familiares que llegaron.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.