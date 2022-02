¿Cómo mantener el peso perdido? Un estudio revela los secretos de quienes lo logran

Madrid, 21 de febrero (Europa Press).- Un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) basado en el aprendizaje automático ha revelado algunos de los secretos de las personas que pierden peso y lo mantienen: perseverar a pesar de los contratiempos, recordar regularmente cómo era su vida antes de la pérdida de peso y mantenerse centrado en su salud, según publican sus autores en Obesity: The Journal of The Obesity Society.

Respondieron a preguntas abiertas sobre sus motivaciones (en el pasado y en el presente) y las estrategias para mantener la pérdida de peso y los cambios de estilo de vida resultantes. A continuación, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para agrupar las respuestas por temas.

“Uno de los hallazgos más impresionantes fue la forma en que las personas que mantenían la pérdida de peso describieron la perseverancia frente a los contratiempos”, explica Suzanne Phelan, profesora del Departamento de Kinesiología y Salud Pública de Cal Poly, que dirigió el estudio.

