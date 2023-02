Putin anuncia la suspensión de su participación en el último tratado nuclear con EU

Por Vladimir Isachenkov

MOSCÚ, 21 de febrero (AP).— El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el martes que Moscú suspendería su participación en el tratado Nuevo START, el último pacto de no proliferación nuclear que queda con Estados Unidos. El anuncio subía las apuestas en un clima de tensiones con Washington por la guerra en Ucrania.

En su discurso sobre el estado de la nación, Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para reanudar los ensayos de armas nucleares si lo hace Estados Unidos, una iniciativa que pondría fin al veto global a las pruebas de armas nucleares vigente desde la Guerra Fría.

Para explicar su decisión de suspender las obligaciones de Rusia según el tratado Nuevo START, Putin acusó a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de declarar abiertamente el objetivo de derrotar a Rusia en Ucrania.

“Quieren infligirnos una ‘derrota estratégica’ y al mismo tiempo tratar de llegar a nuestras instalaciones nucleares”, dijo Putin.

Putin argumentó que mientras Estados Unidos presionaba para reanudar las inspecciones de instalaciones nucleares rusas contempladas en el tratado, los aliados de la OTAN han ayudado a Ucrania a organizar ataques con drones contra bases aéreas rusas que acogen bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.

“Los drones empleados para ello fueron equipados y modernizados con asistencia de expertos de la OTAN”, dijo Putin. “¿Y ahora quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa? En las condiciones actuales de confrontación, suena como un auténtico disparate”.

The US has got what it deserved for its dumb anti-Russian policy, i.e., suspending of the New START. You can’t fight against Russia while making it seem, that with the strategic stability issues it’s business as usual. Serves you right!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 21, 2023