AMLO confirma gira por Centroamérica y el Caribe; el viaje será del 5 al 9 de mayo

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que en mayo de este año realizará su gira por Centroamérica y el Caribe.

El mandatario detalló en su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional que su viaje será del 5 al 9 de mayo.

Asimismo, el Presidente dijo que el 5 de Mayo ofrecerá su conferencia de prensa desde Puebla y posteriormente asistirá al desfile conmemorativo de la batalla para después trasladarse al aeropuerto e iniciar su gira.

A principios de enero, el Jefe del Ejecutivo ya había dado a conocer su intención de realizar una visita por distintos países de Centroamérica, aunque en ese entonces no precisó en qué fechas.

“Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés (…) he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur”, dijo.

Ya el pasado 11 de marzo, López Obrador explicó que su gira en mayo sería para abordar la ola migratoria que afronta la región y sus propuestas para “atender las causas“.

El mandatario dijo en ese entonces que propondrá fortalecer sus programas sociales de Sembrando Vida, para agricultores, y Jóvenes Construyendo el Futuro, para aprendices, como soluciones al éxodo.

“Nosotros estamos financiando estos programas, en El Salvador, en Honduras, en Belice, estamos por llegar a un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, pero es financiamiento de México solidario, fraterno”, indicó.

-Con información de EFE