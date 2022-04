Michael Feinstein acusa a la Academia de sabotear a Liza Minnelli en los Óscar

Madrid, 21 de abril (Europa Press).- Más allá de la ya histórica agresión de Will Smith a Chris Rock, a los Óscar 2022 se ha sumado una nueva polémica. Michael Feinstein, amigo de Liza Minnelli, ha acusado a la Academia de “sabotear” a la artista, asegurando que la obligaron a aparecer en la gala en silla de ruedas.

Minnelli presentó junto a Lady Gaga el Óscar a mejor película, que fue a parar a CODA: Los sonidos del silencio. El aparente deterioro físico de la estrella de Cabaret y su presencia en el escenario del Dolby Theatre fue muy comentado. En una entrevista con The Jess Cagle Show Feinstein reveló que hubo un cambio de planes de última hora, de manera que la Academia ignoró las condiciones pactadas previamente con Minnelli.

“El asunto es que la sabotearon. Es una palabra terrible, pero ella solamente accedió a participar en los Óscar si aparecía en una silla de director, porque ha estado teniendo problemas de espalda”, explicó. “Ella me dijo ‘no quiero que la gente me vea cojeando por ahí. Quiero tener buen aspecto. No quiero que la gente se preocupe por mí'”, agregó.