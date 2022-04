Consejo Permanente de la OEA aprueba suspensión de Rusia como observador permanente

Washington, 21 de abril (EFE).– El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves suspender a Rusia como observador permanente en el organismo, en castigo por la invasión a Ucrania.

El Consejo Permanente dio luz verde a una resolución contra Rusia con 25 votos a favor, 0 en contra, ocho abstenciones y una ausencia.

Las ocho abstenciones fueron de Honduras, México, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Argentina, Bolivia y Brasil. La ausencia fue de Nicaragua.

La resolución, presentada por Guatemala y Antigua y Barbuda, con el apoyo de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay, fue aprobada en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se celebró de forma híbrida.

With 25 votes in favor, 0 against, 8 abstentions, and 1 absent, the Permanent Council approves the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States”

