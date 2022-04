Starzplay revela el tráiler oficial de la serie histórica Becoming Elizabeth

La nueva serie histórica sobre los principios de Isabel Tudor como Reina de Inglaterra llegará a la plataforma de streaming el próximo 12 junio como estreno exclusivo de Starzplay.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- La plataforma de straming, Starzplay reveló el tráiler oficial de su nueva serie dramática Becoming Elizabeth, una producción histórica que presenta a la joven Isabel Tudor durante sus primeros años como Reina de Inglaterra.

La historia cuenta la desconocida historia de la reina más emblemática de Inglaterra, antes de ascender al trono, Isabel era una adolescente huérfana que se vio envuelta en los problemas políticos y sexuales de la corte inglesa. La muerte del rey Enrique VIII pone en marcha una peligrosa lucha por el poder y sus hijos sobrevivientes se encuentran como peones en un juego entre las grandes familias de Inglaterra y las potencias de Europa que se disputan el control del país.

Becoming Elizabeth llegará a la plataforma el próximo 12 de junio con Oliver Zetterström y Romola Garai como sus principales protagonistas.

La serie fue creada y escrita por la premiada dramaturga y guionista de televisión Anya Reiss (Spur of the Moment), quien también trabaja como productora ejecutiva junto con George Ormond (National Treasure, Great Expectations) y George Faber (The White Queen de Starz), con Lisa Osborne (Man in an Orange Shirt) como productora.

Jamie Blackley (Greed, The Last Kingdom), Alexandra Gilbreath (Provoked Wife), Jamie Parker (1917, Harry Potter y el Legado Maldito), Leo Bill (Rare Beasts), Bella Ramsey (Game of Thrones), Ekow Quartey (This Way Up), Alex Macqueen (Peaky Blinders) y Olivier Huband (A Discovery of Witches) completan el reparto.