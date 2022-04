Conagua cesa a 150 mandos por corrupción; niega declaratoria de sequía en Monterrey

La Comisión Nacional del Agua indicó que en su combate a la impunidad, cesó a más de 150 personas en puestos directivos y administrativos por presuntos actos de corrupción.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, aseguró que la escasez de agua que se registra en Nuevo León no ameritó que se declarara una emergencia por ser un tema relacionado con sequía de temporada.

Al respecto del desabasto del recurso hídrico que se presenta de manera particular en la zona metropolitana de Monterrey, el funcionario aseguró que “son las sequías que regularmente se presentan en el país”. “El estado de Nuevo León nos pedía urgentemente una declaración de sequía, no lo pudimos hacer porque, como les digo, los parámetros de sequía que son de temperatura y lluvia no correspondían a la sequía severa que se pudiera presentar”, apuntó.

Sin embargo, resaltó que el organismo gubernamental y el Gobierno estatal ya trabajan de manera conjunta para buscar soluciones a la problemática.

“Los empresarios que tenían disponibilidad de agua en sus concesiones, la están cediendo temporalmente para atender la demanda de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Estamos resolviendo el problema de demanda de agua, utilizando el agua subterránea que se tiene concesionada a diversos usuarios, también lo estamos haciendo con agrícolas, pero estamos resolviendo el problema de la disminución, de la disponibilidad de agua física en la zona”, detalló Martínez Santoyo.

CESAN A MÁS DE 150 FUNCIONARIOS POR CORRUPCIÓN

En la reunión de trabajo con la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, el director general de Conagua informó que durante su administración ha cesado a más de 150 directivos y administrativos de la institución por presuntos actos de corrupción.

“Se han fortalecido los procedimientos de contratación para obra pública y adquisiciones”, dijo Martínez Santoyo.

Para esto, detalló, se estableció un doble control en los proceso de licitación y seguimiento en tiempo real a trámites con candados anticorrupción, además que se trabaja en una Norma de Medición para que los usuarios declaren el volumen real utilizado.

“La atención de los temas hídricos requiere del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, involucrando a los gobiernos de los estados, y tomando en consideración el punto de vista de los diferentes sectores de la sociedad”, señaló.