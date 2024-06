Una disputa entre criminales y policías deja 5 muertos en el Cerro de San Pedro

La GCE aseguró armas, equipo táctico y vehículos; dos policías resultaron heridos.

San Luis Potosí (PulsoSLP).- Cinco presuntos integrantes de una célula criminal fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en un enfrentamiento en la localidad de Portezuelo, en Cerro de San Pedro.

Durante un patrullaje preventivo en la comunidad, los agentes detectaron a sujetos armados sobre la calle Juárez, quienes abrieron fuego contra los policías, iniciando así una persecución.

En el lugar de los hechos, se aseguró una camioneta Ford Edge sin placas, que contenía cuatro armas largas, una corta, cuatro chalecos tácticos, un casco y una bolsa con objetos de varilla. Posteriormente, se localizó un vehículo Pontiac Torrent negro, posiblemente vinculado al enfrentamiento, que contenía un chaleco táctico con la leyenda de una red criminal, piezas de un arma larga, equipo táctico, cartuchos de diferentes calibres, cargadores, cuatro pistolas abastecidas y más objetos de varilla.

La Policía de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para procesar la escena y asegurar los indicios. Todo lo incautado quedó a disposición de la FGE para las investigaciones correspondientes.

ESTABA EL TITULAR DE LA GCE

Si bien, en el enfrentamiento suscitado en Portezuelo estuvo presente Jesús Juárez Hernández, titular de la GCE, el ataque a la corporación se trató de una situación circunstancial, no directa hacia él, descartó José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

La madrugada de este día, la SSPC informó que cinco presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), después de un a balacera en la localidad de Portezuelo, en el municipio de Cerro de San Pedro.

El mando policial refirió que los oficiales tuvieron a la vista tres vehículos con personas armadas, quienes al ser detectados comenzaron a disparar, por lo cual posteriormente se repelió el ataque que dejó los cinco civiles fallecidos.

“Coincide (la agresión con la presencia del titular). Vamos, es una movilidad que tiene. Él es una persona operativa, no es de escritorio. Lo conozco perfectamente y dentro de sus patrullajes ordinarios y aleatorios, de acuerdo a la inteligencia que tenemos nos permitió tener ese acercamiento”, expuso.

