“Alito” interpone amparo contra alerta migratoria emitida por la Fiscalía de Campeche

Sinaloa, 21 de julio (Ríodoce).– El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó un amparo contra la alerta migratoria emitida por las autoridades de Campeche.

El asunto fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa que todavía no admite la demanda debido a que solicitó a los abogados del líder tricolor precisar diversos aspectos de la demanda y presentar más copias de traslado, entre ellos que dé a conocer si existe algún proceso de naturaleza penal en su contra, las razones por las que se le inició, el estado procesal que guarda, así como si en el mismo se dictó alguna medida cautelar que afecte su salida del territorio nacional.

Para ello, el Juez Martín Santos Pérez concedió a “Alito” Moreno cinco días después de los cuales, si cumple con lo requerido por el juzgador, decidirá si admite o no a trámite la demanda y si está en posibilidades de conceder alguna suspensión provisional.

¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022