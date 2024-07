¿Por qué la botella del vino es verde? Datos del vino en esta temporada de vendimia

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Ya estamos en temporada de vendimia, un momento de celebración y agradecimiento en el que se recolectan las uvas para producir vino, por lo que visitamos Viñedos La Redonda que tiene entrada y pisado de uvas gratuito para conocer más acerca del vino y de las experiencias que tiene el viñedo.

Erick Santana, Sommelier Corporativo de Viñedos La Redonda, compartió con los lectores de Mundano tres curiosidades del vino:

1.- Botellas verdes. “Uno de los datos curiosos es el color de las botellas, por qué son blancas, por qué oscuras, la idea principal es que no les afecte la luz solar directamente , pero por ejemplo para los vinos blancos o los vinos rosados, son vinos para beberse rápidamente, no es como que estén tano tiempo en contacto con la luz, por eso es que sin botellas transparantes y para los vinos tintos que si son poco más de guardar son botellas un poco más oscuras”, señaló Santana.

2.- Vino joven. “Cuando hablamos de vinos jóvenes vamos a encontrar dos tipos de gamas aromáticas, aromas primarios y secundarios que son productos de la fruta y productos de tipo de sueño y los aromas secundarios son producto de la fermentación, los vinos tienen dos fermentaciones, una fermentación alcohólica y una fermentación malo láctica […] por ejemplo los vinos que tienen un paso por barrica son un poquito más estructurados, realmente el paso por barrica les va a dar a los vinos un poco más amplios los aromas, gamas aromáticas de aromas terciarios, un poco de especies, notas de barrica con notas de madera, notas tostadas”.

3.- ¿Cómo se hace el vino rosado? “El aporte del color a un vino es precisamente la piel de la uva, el jugo de la uva, si aplastas una uva ya sea blanca o sea tinta el jugo es totalmente incoloro, justamente cuando hacemos un vino rosado es tener en contacto la piel con el jugo en esta caso es el hollejo que es la piel con el mosto que es el jugo y lo que le aporta el color son los antocianos que están en la misma piel, están en maceración y en contacto unas horas”, compartió Erick.

PISAR LAS UVAS GRATIS

La edición 49 de la Temporada de Vendimia en Viñedos La Redonda ya inició y se llevará a cabo los fines de semana hasta el 25 de agosto, lo mejor es que la entrada al viñedo y el pisado de uvas no tienen costo.

“Viñedos La Redonda es la Vendimia más grande que tenemos no solamente en México sino en todo el mundo, son 7 fines de semana del 13 de julio al 25 de agosto solamente sábados y domingos pero puedes venir a vivir la experiencia de pisar la uva, actualmente ya no hacemos vino con eso pero se hacia la parte de la tradición con los pies porque es la textura muy similar a la de la mano, entonces es suave y la idea principal es que no se rompiera la uva”, destacó Santana.