J.D. Vance asegura que él y Trump derrotarán a cualquier candidato demócrata

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- El candidato a Vicepresidente del Partido Republicano, J.D. Vance, ha asegurado este domingo que tanto él como el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, derrotarán a cualquier candidato demócrata tras la renuncia a la carrera electoral del Presidente, Joe Biden, en favor de la Vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Vance ha criticado por “compartir todos los fracasos” del actual mandatario.

En ese sentido, ha centrado sus críticas en las “políticas de fronteras abiertas” y en la “estafa ecológica” del Presidente, unas políticas que “han disparado el precio de la vivienda y de los alimentos”.

Joe Biden has been the worst President in my lifetime and Kamala Harris has been right there with him every step of the way. Over the last four years she co-signed Biden's open border and green scam policies that drove up the cost of housing and groceries. She owns all of these…

— JD Vance (@JDVance1) July 21, 2024