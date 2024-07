Bombardeos israelíes matan a 15 personas en Gaza, entre ellas hay mujeres y niños

Por Wafaa Shurafa

Deir Al-Balah, Franja de Gaza, 21 de julio (AP) — Bombardeos israelíes mataron a por lo menos 15 personas, incluyendo mujeres y niños, durante la noche en la Franja de Gaza, según funcionarios hospitalarios y un conteo de cadáveres por un periodista de AP este domingo.

El hecho ocurre mientras el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu se dispone a partir el lunes para Estados Unidos, donde tiene programado reunirse con el Presidente Joe Biden y dar un discurso ante el Congreso para presentar su justificación a la guerra contra Hamás mientras continúan las negociaciones sobre un cese al fuego. El jueves partirá otro equipo para continuar las negociaciones, indicó el despacho de Netanyahu.

Las ya precarias condiciones humanitarias en Gaza han empeorado con el descubrimiento del virus del polio, en momentos en que los servicios de agua y sanitarios se han deteriorado para los 2.3 millones de habitantes de la Franja, la mayoría de los cuales han sido desplazados. Rastros del virus fueron hallados en muestras de aguas residuales en Gaza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que hasta ahora nadie ha sido tratado por síntomas ocasionados por la infección.

El ejército israelí dijo que sus soldados serán vacunados, y que trabajaría con organizaciones para llevarle vacunas a los palestinos.

Los bombardeos más recientes fueron contra el campamento de refugiados Bureij en el centro de Gaza, donde nueve personas, entre ellas dos menores, murieron, y en la sureña Jan Yunis, donde por lo menos seis personas murieron, entre ellas dos niñas. Hombres y mujeres lloraban y abrazaban los pequeños cuerpos envueltos en cobijas blancas.

