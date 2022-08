Morenistas, con el padre Solalinde al frente, demandan sacar a Delgado y a Citlalli

Durante el evento realizado desde el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió ser motor de cambio y transformación para evitar que Morena se convierta en un Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Militantes que asistieron a la Segunda Convención Nacional Morenista, convocada por el académico John Ackerman, recabaron firmas que llevarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular la pasada elección interna de Morena en donde se eligieron consejeros distritales. También votaron para que se les revoque el cargo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado Carrillo, y a la Secretaria General del mismo partido, Citlalli Hernández Mora, por actuar en agravio de los estatutos del partido al utilizar al movimiento para sus propios intereses.

“¡Fuera Mario Delgado!”, “¡Tienen secuestrado al partido!”, “¡Fue una elección de acarreados!”, gritaron los cientos de asistentes al evento que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, y cuya principal queja fueron las irregularidades cometidas en las elecciones para consejeros distritales que se llevaron a cabo los días 30 y 31 de julio.

“Nosotros vamos a convertirnos en el motor de cambio y transformación. Juntos vamos a poner un alto, ya basta de la hipócrita repetición de las consignas de no robar, no mentir y no traicionar. Ya basta los cínicos gritos de unidad con sus acarreados por parte de estos seudodirigentes de Morena que utilizan al partido para recabar dinero. En apenas dos años nuestro líder Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública y algunos vulgares ambiciosos ya añoran ese momento. Ellos son los que en las asambleas distritales asaltaron nuestro partido, sólo buscan cargos y están dispuestos a todo. No podemos permitir que nos roben la esperanza. No podemos permitir que Morena se convierta en un PRI”, dijo el académico de la UNAM, John Ackerman, al invitar a una firma masiva solicitando la anulación del proceso del 30 y 31 de julio.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta segunda convención, Mario Delgado celebraba desde Colima la unidad de Morena y los resultados en la pasada elección en la que diversos militantes denunciaron irregularidades, como acarreos y uso faccioso de los programas sociales.

En la primera Convención Nacional Morenista, el 5 de febrero, se llegó a 21 acuerdos políticos que incluían la desentralización de las finanzas del partido y la transparencia en el proceso electoral interno, demandas que llevaron ante la dirigencia de Morena y que, de acuerdo con los asistentes, no fueron escuchadas.

El sacerdote Alejandro Solalinde, invitado especial al evento, hizo un llamado a Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján, quienes forman parte de la dirigencia de Morena, a que lejos de etiquetarlos como un grupo faccioso, escuchen sus reclamos y haya unidad en el partido.

“Esta Convención Nacional Morenista no es una facción del partido; dentro de un espacio democrático debe haber varias corrientes, y tanto Mario Delgado como Citlalli tendrán que acostumbrarse a este tipo de diferencias. Nosotros no somos una tribu como el PRD. Ellos tienen que entender que somos parte de una gran unidad, ellos tienen que entender que debe de haber contrapesos. Queremos construir una Morena unida, pero tampoco estamos dispuestos a bajar la guardia cuando creemos que algo no está bien, por eso se están haciendo estas mesas. Desde aquí hago un llamado a los tres dirigentes de Morena para que lejos de que nos etiqueten, nos escuchen”, dijo Solalinde ante cientos de militantes.

“Morena no es un fin, es el único medio que tiene México para lograr una transformación. Nuestro Presidente confía en nosotros, pero no tenemos que tener los mismos errores de otros partidos como el PRD, ellos sí eran tribus, sí se agandallaron, y recomiendo que cuiden la diversidad de Morena. Estoy aquí porque creo en ustedes, ustedes no son facciosos y vamos a darle una lección a ellos (dirigencia) de apertura porque estamos comprometidos”, agregó.

Víctor Toledo, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, propuso crear un nuevo Morena y reclamó que la dirigencia del partido no transparente los recursos.

“Aquí hay una fuerza inmensa, es la fuerza de quienes somos auténticos, gente honesta, con principios y valores, con sueños de un país mejor, pero me pregunto si esta fuerza que está aquí hoy va a permanecer a pesar de lo que está sucediendo. Tenemos que construir el poder ciudadano y por lo tanto este día es de propuestas y les voy a hacer una propuesta, ¿estamos de acuerdo que queremos rescatar al partido? La propuesta que les quiero hacer es que si no vemos dónde está el movimiento, nosotros nos propongamos como un nuevo movimiento y si no existe hoy en día en Morena, hay que crear un Morena campesino, un Morena ambientalista, un Morena indígena. Propongo que se tome en cuenta para crear un Morena Movimiento porque la 4T no termina en dos años. Rescatar a Morena es un acto heroico, somos héroes porque somos auténticos. ¿Dónde está el presupuesto que se le dio a Morena este año? Necesitamos una auditoría al partido”, destacó.

“¡Auditoría!”, corearon los presentes para exigirle cuentas a la dirigencia de Morena.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, exsecretaria de la Función Pública, también se pronunció en contra de la dirigencia de Morena. “Nuestro movimiento está hoy secuestrado por una camarilla que nunca fueron votados, que tienen los recursos, por eso hoy necesitamos de un empoderamiento de las bases. Estamos por aquí los que rechazamos las imposicisiones de priistas, panistas; estamos aquí quienes rechazamos el dedazo, el machismo y clasismo. Estamos reunidos para derrotar la antidemocracia”.

VOTO PARA REVOCAR DIRIGENCIA DE DELGADO

A los asistentes, provenientes de los estados de Guerrero, Veracruz, Durango, Yucatán, Nuevo León, Michoacán, Quintana Roo Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, entre otros estados, se les repartieron papeletas con dos opciones: una para que se les revocara el cargo por la pérdida de confianza a Mario Delgado y Citlalli Hernández, y la segunda para que continuaran.

Entre los argumentos para revocar los cargos a Delgado y Hernández estaban irregularidades como el “actuar en todo momento en agravio a los estatutos; sustituir los comités de protagonistas del cambio verdadero por los comités de la defensa de la 4T; eliminar las secretarías de organización, responsables de la afiliación, para nombrar como responsables a gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, síndicos, regidores y servidores públicos. Además de reclamar lo que consideran un fraude electoral en la afiliación de las pasadas elecciones para consejeros distritales.

Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, explicó en entrevista que los votos recabados en esta Segunda Convención Morenista se presentarán a la Comisión de Garantías de Morena.

Entre los invitados especiales estuvieron el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra; Víctor Toledo Manzur, exsecretario de Medio Ambiente; Jaime Cárdenas, exconsejero electoral, e Irma Eréndira Sandoval.

