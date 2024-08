PERFIL ¬ Nueva Secretaria de la Mujer es ejemplo de la deuda del Estado con mujeres

El reto para la próxima titular de la Secretaría de la Mujer es enorme, ya que el propósito es mejorar los derechos de las mujeres y disminuir, con el apoyo de otras dependencias, los delitos que se han incrementado en los últimos años.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– La escena se repite en cada capítulo del programa de parodias “Los Peluches”, de TV Azteca, al referirse a Citlalli Hernández. La llaman “Cenadora con C” y usan expresiones gordoodiantes hacia su persona. Todo ante la omisión de autoridades y dependencias que en teoría deben evitar la violencia hacia las mujeres, sobre todo si ésta viene desde una televisora que tiene canales y repetidoras en todo el país.

Hernández, quien ha sido objeto de esta violencia en televisión nacional y redes sociales, ahora dirigirá la nueva Secretaría de la Mujer y tendrá en sus manos la oportunidad de saldar esta deuda con millones de mujeres que, como ella, han sido violentadas. En su caso, el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha sido el perpetrador de esa violencia y ha usado a su televisora, TV Azteca, para disfrazar estas burlas a través de un sketch.

El personaje creado en ese espacio para referirse a Citlalli es llamado “Cenadora con C”, mismo que responde a todas las preguntas e interacciones con frases referentes a comida mientras, gráficamente, ingiere algún alimento. Por ejemplo, uno de los sketch que causó más indignación en redes sociales fue el transmitido en marzo pasado, justo el mes de la mujer, donde criticaron a Citlalli por el tema de las faltas en el Senado.

–“Cenadora con C, qué piensa que Lilis leyes diga que es usted una faltista”, le pregunta un peluche reportero.

–“Estoy muy enogada… muy enchilada roja con quesito”, responde.

El programa que se autodenomina de humor provocó una ola de críticas en redes sociales porque no sólo se transmitió en televisión abierta, también fue replicado en las cuentas oficiales de redes sociales de TV Azteca y del propio Ricardo Salinas Pliego, quien en su defensa escribió en su perfil de X: “Aguanten perros, les gusta hacer pero no les gusta que les hagan, con todo respeto, no es personal”.

No es la primera vez que en “Los Peluches” se usan expresiones gordoodiantes para referirse y señalar a Citlalli, hay otros sketch donde se ridiculiza a la Senadora por su complexión. De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la gordofobia y el gordoodio son de las prácticas discriminatorias más comunes hacia las personas obesas, que usan la humillación pública, aludeiendo el aspecto físico de una persona.

TV Azteca ha usado a su personaje “Cenadora con C” para ridiculizar y atacar a Hernández noche a noche en el programa “Los Peluches” y sin ningún pronunciamiento oficial y contundente por parte de Inmujeres o la Secretaría de la Mujer, como tampoco lo hicieron cuando Televisa transmitió un episodio de violencia de género en el programa “La Casa de los Famosos”, donde Adrián Marcelo agredió verbalmente a una de sus compañeras.

Con 2.8 millones de seguidores, Adrián Marcelo ha sido acusado en múltiples ocasiones de gordofobia, acoso sexual, racismo y misoginia, pero no fue hasta su estancia en La Casa de los Famosos México que estos señalamientos volvieron a tomar fuerza luego de que el influencer ejerciera violencia de género en contra de su compañera, la actriz Gala Montes.

La discusión, en la que el también youtuber perpetuó estereotipos, prejuicios y discriminación, se compartió en distintas plataformas, incluso en las redes sociales oficiales del reality show, por lo que la actitud y comentarios de Adrián Marcelo, así como la falta de sanciones por parte de la producción, han sido condenados no sólo por la sociedad mexicana sino también por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la única dependencia que se ha pronunciado al respecto.

“EL RETO ES QUE SE UNA SECRETARÍA ÁGIL”

El reto para la próxima titular de la Secretaría de la Mujer es enorme, ya que el propósito es mejorar los derechos de las mujeres y coadyuvar a disminuir los delitos contra las mujeres que se han incrementado en los últimos años. Por ejemplo, datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que en 2023, se recibieron al menos 99 quejas por violencia política de género, mientras que en 2022 fueron 81, es decir, un incremento del 22.22 por ciento.

“Para mí ha sido un orgullo vivir este momento en la historia como feminista, quizá este sea el mayor reto y una emoción el poder instalar la primera Secretaría de Mujer y lo que esto significa, la expectativa es amplia, pero tenemos ele compromiso”, dijo Citlalli Hernández en entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Hernández abundó sobre los planes que tiene Claudia Sheinbaum para la nueva Secretaría de la Mujer, la cual se proyecta que sea más ágil y no de escritorio.

“Uno de los programas prioritarios de las mujeres es adelantar la pensión de adultas mayores a los 60 años y también es dar una atención territorial, queremos darles una cartilla de derechos a las mujeres, que todas las mujeres de este país sepan la manera en que pueden hacer valer sus derechos y construir redes comunitarias que nos permitan atender la violencia, es es uno de los grandes retos”.

Hernández aseguró que la nueva Secretaría de la Mujer debe ser más activa: “Pienso en una Secretaría ágil, no de escritorio y dar la cara ante cualquier injusticia que tenga una mujer”.

La nueva dependencia federal deberá trabajar en conjunto con otras instancias, como la Secretaría de Seguridad, ya que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que durante 2022 se registraron 981 víctimas de feminicidio a nivel nacional; en 2023, los feminicidios sumaron 852; y de enero a julio de este 2024, los feminicidios alcanzan los 481 víctimas.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), a través de un comunicado emitido el 7 de marzo de 2023, destacó que durante el 2022 se registraron tres mil 755 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 968 fueron acreditados como feminicidios, por lo que alertó que existe de un subregistro de homicidios por razones de género.

“El año 2022 cerró con tres mil 755 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio, es decir únicamente en estos casos se acreditaron las razones de género, el resto (2,787), fueron catalogados como homicidios dolosos, sin contar los “suicidios” que no se investigan como feminicidios”, indicó el OCNF.

“A pesar de que existe un subregistro de la violencia feminicida en México, oficialmente en 2022, fueron asesinadas 10.28 mujeres en promedio cada día”, añadió la organización, misma que destacó que otras situaciones que aquejan a las mujeres son la violencia sexual y la violencia familiar. “En relación a la violencia sexual en México, en 2022 se denunciaron 82 mil 715 casos, 23 mil 099 fueron casos de violación sexual. En ese mismo año, se registraron 270 mil 544 casos de violencia familiar”, detalló.

A estas situaciones hay que sumar la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, ya que hasta este 20 de agosto de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que en México hay un total de 115 mil 396 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales nueve mil 922 se registraron en 2023.

Del total que se registró ese año, dos mil 384 fueron mujeres desaparecidas y no localizadas, el 24.03 por ciento, siendo el Estado de México la entidad que más víctimas de este delito presentó con 690; le sigue la Ciudad de México con 338; y, en tercer lugar, Nuevo León con 191 mujeres desaparecidas y no localizadas.

DE INMUJERES A LA SECRETARÍA DE LA MUJER

La transformación del Inmujeres, que fue creado en 2001 y cuyo principal objetivo fue desarrollar y monitorear políticas que contribuyeran a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a una Secretaría federal permitirá contar con un mayor presupuesto y garantizar que los temas transversales se cumplan. “Nosotros queremos que los derechos de las mujeres lleguen a todos los rincones del país”, dijo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum al hacer el anuncio.

Por su parte, Citlalli Hernández agradeció a la futura mandataria la oportunidad de formar parte de su Gabinete, y se comprometió a que no haya en México “ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia”. “Asumo el encargo de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, a la injusticia, y la violencia”, sostuvo la próxima Secretaria de las Mujeres.

“Contar con la primera Secretaría de Mujeres en el Gobierno de México abre la posibilidad de que durante el Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y como ella lo ha plantado, el sueño de nuestras abuelas se materialice porque buscamos que las niñas que nacen o que crecen en estos días cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad, sin discriminación”, añadió.

Hernández Mora es una joven de 34 años que actualmente se desempeña como Secretaria General de Morena, partido que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, es Senadora de la República y en 2015 fue electa como Diputada local de la Ciudad de México. También ha sido activista de diversos movimientos sociales, como el de #YoSoy132.

Y es que pese a que Inmujeres fue creado con el propósito de combatir la violencia y desigualdad de género, en anteriores administraciones no cumplió su propósito. Por ejemplo, durante la gestión de Lorena Cruz Sánchez, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destinó recursos a compras ajenas al propósito de dicho organismo y los programas que logró impulsar no obtuvieron resultados favorables.

Del 2013 al 2018, Inmujeres gastó un total de 220 millones 720 mil 228 pesos en campañas para la promoción de la igualdad de género y la prevención del embarazo adolescente sin poder combatir el problema. A esto se sumaron millones en gastos para comida, gasolina, servicio médico, transporte, uniformes y gastos de mantenimiento en beneficio del personal del instituto.

La publicidad, los gastos en campañas y en inserción de información en distintos medios de comunicación acapararon el uso del presupuesto durante el sexenio pasado. De acuerdo con información del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) en el 2016 fueron usados 163 millones 076 mil 745 pesos en dos campañas de promoción de información, lo que representó un 17 por ciento del presupuesto total designado para ese año (911 millones 199 mil 300 pesos).

En este mismo periodo fueron gastados 20 millones 750 mil 964 pesos en suministro de material eléctrico y electrónico, mantenimiento preventivo de equipos de regulación de energía eléctrica, servicios de reubicación e instalación de puertas, mantenimiento de sillas y retiro y colocación de alfombras. Además de 655 mil pesos para el mantenimiento y manutención de plantas.

Durante la gestión de Lorena Cruz Sánchez, presidenta del instituto durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se incluyó el gasto de 23 millones 260 mil 706 pesos para el comedor del instituto, además de otros servicios de coffe break y catering para las reuniones internas del organismo. Además, se usaron 2 millones 782 mil 263 pesos en la compra de uniformes para 190 empleados.

En el año 2001 se creó Inmujeres como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Su propósito es crear políticas públicas que garanticen la transversalidad de la perspectiva de género en todas las instituciones estatales.

En el año 2014, junto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Inmujeres se unió a la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, para la que se destinó recursos millonarios. Datos del POT y CompraNet señalan que en el 2016 el número total de contratos firmados para la difusión en medios de la campaña “Prevención del Embarazo No Planeado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes versión: Es tu vida, es tu futuro ¡Hazlo seguro!” ascendió a 68.

El gasto para estos contratos fue de 150 millones 645 mil 711 pesos y acaparó 10 de los 20 más costos que el Inmujeres pagó en el periodo 2013 a 2018. Por la difusión de este contenido se pagó en un solo contrato 25 millones 862 mil 068 pesos a Televisa; tres sumaron 25 millones 860 mil 240 y fue para grupo Radiodifusoras S.A de C.V; en dos más se pagó nueve millones 051 mil 724 pesos y ocho millones 620 mil 689 a Estudios Azteca.

A pesar de los gastos millonarios para la campaña de prevención, en 2016 las cifras estimaban 400 mil nacidos de menores de edad y para el 2018 el incremento ya era tal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró dos nacimientos diarios de madres de 10 y 11 años.

Ahora, con la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, el Gobierno de México tiene la oportunidad de reivindicar el propósito de y la esencia de lo que fue Inmujeres. Además, con esta dependencia México se suma a países que cuentan con alguna dependencia destinada a impulsar la igualdad de género.

En esta situación se encuentran naciones como Argentina, que tiene al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Chile que cuenta con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Perú que creó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Venezuela, que cuenta con Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara y Karen Castillo

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.