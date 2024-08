Donald Trump y su relación con la IA; imágenes de Taylor Swift son apenas un ejemplo

Algunas de las imágenes y videos que Trump ha compartido son caricaturescas u obviamente falsas. Sin embargo, el aumento del contenido generado por IA en las redes sociales políticas preocupa a los expertos.

Por Dan Merica y Ali Swenson

WASHINGTON (AP).- El expresidente Donald Trump ha estado activo en sus redes sociales mientras los demócratas están reunidos en su convención en Chicago, pero algunas de sus publicaciones no tienen mucho que ver con la realidad.

Previo a la Convención Nacional Demócrata, publicó una imagen falsa de alguien que se parece a la Vicepresidenta Kamala Harris dirigiéndose a lo que parece ser un mitin comunista en Chicago con una representación de una pancarta roja y un símbolo comunista. Eso siguió a su republicación de un video falso de sí mismo bailando junto al multimillonario Elon Musk, uno de sus partidarios más vocales.

Justo antes de que comenzara la convención, volvió a publicar una imagen de Taylor Swift con un atuendo del Tío Sam que decía que respaldaba su campaña, algo que ella nunca ha hecho.

Son los más recientes ejemplos de cómo Trump promueve imágenes producidas por herramientas de inteligencia artificial para atacar a sus oponentes o crear ilusiones de apoyo en torno a su propia campaña. Esto va en consonancia con una estrategia de larga data en la que Trump amplifica ciertos mensajes, desde los partidarios de QAnon hasta los que niegan los resultados de elecciones justas, para ganar puntos políticos y satisfacer a su base promoviendo realidades alternativas.

Algunas de las imágenes y videos que Trump ha compartido son caricaturescas u obviamente falsas. Sin embargo, el aumento del contenido generado por IA en las redes sociales políticas preocupa a los expertos, que dicen que puede usarse para impulsar desinformación más insidiosa y creíble. A medida que las imágenes, videos y audios falsos creados por modelos de IA generativa comienzan a saturar las redes sociales, también corren el riesgo de erosionar la confianza de las personas en lo que ven y escuchan.

“Los deepfakes generados por IA de Taylor Swift son otro ejemplo del poder de la IA para crear información errónea que engaña y estafa a los votantes”, dijo Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, un grupo progresista de defensa de los derechos del consumidor que ha presionado para que se legisle para regular la IA. “Los daños potenciales a nuestra sociedad que podrían resultar de dicha desinformación, incluidos los abusos en nuestras elecciones, son de gran alcance e inmensamente dañinos”.

Una imagen generada por IA en la publicación de Truth Social de Trump, compartida el domingo, mostraba a mujeres con camisetas de “Swifties for Trump”, una referencia a los fanáticos devotos de la artista. La imagen falsa que mostraba a Swift vestida como el Tío Sam incluía un texto que decía: “Taylor quiere que votes por Donald Trump”. En su republicación de la imagen, Trump agregó: ”¡Acepto!”.

Una de las imágenes que compartió Trump incluía una pequeña etiqueta de sátira, aunque no aclaró si se refería a que su publicación era en broma.

Swift, que sigue en su gira mundial y tiene un espectáculo programado para el martes por la noche en Londres, no ha hecho ningún respaldo en la contienda presidencial de Estados Unidos de este año. Su portavoz no respondió a varios mensajes en busca de comentarios.

Para los republicanos fuera de la órbita de Trump, la atención a alguien como Swift, una de las artistas más populares del mundo, se trata generar ruido para Trump en un momento en que gran parte de la atención está en Harris y los demócratas.

“Así es como él y la campaña pueden recuperar los ciclos de noticias”, dijo Doug Heye, portavoz y operador republicano desde hace mucho tiempo. “No creo que se pueda decir que es a su favor, pero creo que todos sabemos, si quieres que hablen de ti, Taylor Swift es una gran manera de hacerlo”.

Un portavoz de Harris no respondió a las preguntas sobre el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial por parte de Trump.

MAGA generates fake images of Donald Trump praying in church, getting Taylor Swift 's endorsement, defending our country, and hanging out with Black people, because he doesn't do any of those things in real life. pic.twitter.com/DWH253AqO7 — Critter (@asclepiasyriaca) August 19, 2024

Los partidarios de Trump suelen crear publicaciones en las redes sociales y memes utilizando imágenes generadas por IA, algunas de las cuales son compartidas por el expresidente.

Antes de que Trump compartiera las imágenes falsas de Swift, sus partidarios habían creado y publicado sus propios videos e imágenes generados por IA en los que la estrella del pop parecía apoyar a Trump. También compartieron numerosas imágenes de Harris vestida como una líder comunista o dirigiéndose a una multitud soviética.

Los operadores políticos han estado preocupados durante mucho tiempo por lo que el aumento de la inteligencia artificial podría significar para las elecciones.

Algunos miembros del Congreso han presionado para que se apruebe una legislación que regule el uso de imágenes generadas por IA en la política, pero no se ha aprobado ninguna legislación para hacerlo. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha propuesto exigir a los anunciantes políticos que revelen su uso de la inteligencia artificial en los anuncios de televisión y radio, pero tal regla no afectaría a las plataformas de redes sociales.

She did it! For all the Taylor Swift fans, she’s endorsed Trump! pic.twitter.com/XAB3Wknu97 — Tha1Jonathan (@ThotInvocatuer) August 20, 2024

Si bien varias empresas de redes sociales tienen reglas para etiquetar el contenido generado por IA, no siempre se cumplen. En todas las plataformas, las imágenes engañosas y realistas de Trump y Harris acumulan millones de visitas, y algunos usuarios no reconocen que lo que están viendo es falso.

Dada su influencia y sus millones de fans, Swift a menudo se ha convertido en un tema político de tendencia durante los años electorales.

En 2020, la cantante apoyó al Presidente Joe Biden, escribiendo un mes antes de las elecciones que iba a apoyar a la entonces candidata a la Vicepresidencia Harris, la candidata presidencial demócrata de este año, en su debate contra el entonces Vicepresidente Mike Pence. También criticó abiertamente a Trump antes de las elecciones de 2020, diciendo que había avivado “los fuegos de la supremacía blanca y el racismo”.

Si bien se ha mantenido al margen en lo que va del año, no ha escapado a la atención de destacados conservadores que se preocupan por un respaldo de Swift a la candidatura presidencial demócrata.

I cannot emphasise enough how bad an idea it was for #Trump to post fake A.I. generated images of #TaylorSwift and her fans supporting him – a mistake bigger than choosing JD Vance as his running mate.#Swifties – stand back and stand by… 🐍 pic.twitter.com/Qotw3BsVve — Kiera  (@KieraGorden) August 20, 2024

Jeanine Pirro, de Fox News, advirtió a principios de este año a Swift que no “se involucrara en política”. Sean Hannity, de Fox News, la instó a “pensarlo dos veces” antes de respaldar a Biden cuando se postuló para la reelección. Y Vivek Ramaswamy, excandidato presidencial republicano y partidario vocal de Trump, calificó a Swift y a su novio estrella de la NFL, Travis Kelce, como “una pareja artificialmente apuntalada por la cultura” que podría hacer “un importante respaldo presidencial” este otoño.

Algunos de sus partidarios han respondido a las publicaciones de Trump recurriendo a las redes sociales y declarando sus intenciones de votar por el expresidente. La campaña de Trump está aprovechando ese apoyo.

Steven Cheung, portavoz de Trump, no abordó el uso de imágenes falsas en respuesta a las preguntas, pero calificó a “Swifties for Trump” como un “movimiento masivo que crece cada día”.