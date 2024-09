La mítica banda de heavy metal pone a bailar al Estadio GNP con éxito de Los Tucanes

San Luis Potosí, 20 de septiembre (ElPulso).- En medio del primer show de la banda norteamericana Metallica en la Ciudad de México, ofreció una rola de la música popular local, al cantar el famoso tema de “La Chona” de los Tucanes de Tijuana.

Kirk Hammett y Robert Trujillo realizaron los acordes de la canción ante la algarabía de los fans mexicanos.

Todo, en el primero de los cuatro conciertos que ofrece Metallica en México. La banda hizo estallar a los metaleros mexicanos con unos 20 temas clásicos y recientes en su primera presentación.

Este fin de semana, Metallica llegó a la Ciudad de México para dar cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial M72.

La icónica banda de metal se presentará los días 20, 21, 27 y 29 de septiembre, con una promesa de noches inolvidables para los fanáticos.

A continuación, te presentamos todos los detalles que necesitas conocer para disfrutar al máximo de este evento.

🇲🇽 TONIGHT IN MEXICO CITY 🇲🇽

Estadio GNP Seguros

We’re back in CDMX for the first time in over seven years for the first of two consecutive “No Repeat Weekends” in the capital city! @GretaVanFleet and @MammothWVH are here with us to get the party started.

Are you joining us… pic.twitter.com/NJUEqWEWw5

— Metallica (@Metallica) September 20, 2024